3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Sieg im ersten Spiel für Entfelden gegen Beinwil am See Sieg für Entfelden gegen Beinwil am See im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 3:0.

(chm)

Tiziano Battaglini schoss Entfelden in der 5. Minute zur 1:0-Führung. Entfelden baute die Führung in der 8. Minute (Fisnik Nuhi) weiter aus (2:0). Tiziano Battaglini schoss das 3:0 (94. Minute) für Entfelden und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Hamurabi Be Kascho von Entfelden erhielt in der 79. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Entfelden nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Entfelden spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Erlinsbach 1. Diese Begegnung findet am 21. August statt (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

In der Tabelle steht Beinwil am See nach dem ersten Spiel auf Rang 13. Für Beinwil am See geht es zuhause gegen FC Othmarsingen 1 weiter. Die Partie findet am 21. August statt (17.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Beinwil am See 1 - FC Entfelden 1 0:3 (0:2) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 5. Tiziano Battaglini 0:1. 8. Fisnik Nuhi 0:2. 94. Tiziano Battaglini 0:3. – Beinwil am See: Lukas Kalt, Dario Holliger, Raffael Lauber, Michael Schwab, Joel Vögeli, Gabriel Jukic, Felix Eichenberger, Fabian Merz, Matteo Pitzalis, Bruno Merz, Omer Jasari. – Entfelden: Roger Küng, Florian Scherer, Leutrim Agushi, Juan Carlos Brugger, Daniel Frei, Alessandro Busto, Suajb Seljmani, Raoul Hauri, Davide Ragusa, Fisnik Nuhi, Tiziano Battaglini. – Verwarnungen: 79. Hamurabi Be Kascho.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Beinwil am See 1 - FC Entfelden 1 0:3, HNK Adria Aarau - FC Lenzburg 2 1:5, FC Rupperswil 1 - FC Erlinsbach 1 0:1, FC Rohr 1 - FC Rothrist 1 1:2, FC Küttigen 2 - SC Schöftland 2 2:1

Tabelle: 1. FC Lenzburg 2 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Entfelden 1 1/3 (3:0), 3. FC Buchs 1 1/3 (3:2), 4. FC Rothrist 1 1/3 (2:1), 5. FC Küttigen 2 1/3 (2:1), 6. FC Erlinsbach 1 1/3 (1:0), 7. FC Frick 1b 0/0 (0:0), 8. FC Othmarsingen 1 0/0 (0:0), 9. FC Seon 1 1/0 (2:3), 10. FC Rohr 1 1/0 (1:2), 11. SC Schöftland 2 1/0 (1:2), 12. FC Rupperswil 1 1/0 (0:1), 13. FC Beinwil am See 1 1/0 (0:3), 14. HNK Adria Aarau 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.08.2021 00:10 Uhr.