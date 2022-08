4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Sieg im ersten Spiel für Ata Seon gegen Kölliken Ata Seon siegt auswärts gegen Kölliken: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:1.

Ata Seon ging in der 31. Spielminute durch Mehmet Oymak in Führung, ehe Kölliken in der 47. Minute (Samuel Müller) der Ausgleich gelang. In der 66. Minute war es an Emre Özata, Ata Seon 2:1 in Führung zu bringen.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Ata Seon stellte Iksan Akyol in Minute 72 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Eray Sen in der 85. Minute, als er für Ata Seon zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Ata Seon für Mahmut Coban (46.) und Seref Osma (88.). Eine Verwarnung gab es für Kölliken, nämlich für Mark Ukaj (77.).

Ata Seon reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Als nächstes tritt Ata Seon zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Merenschwand 1b zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 20. August statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

In der Tabelle steht Kölliken nach dem ersten Spiel auf Rang 13. Für Kölliken geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Rohr (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 19. August statt (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: FC Kölliken 2b - FC Ataspor 1:4 (1:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 31. Mehmet Oymak 0:1. 47. Samuel Müller 1:1. 66. Emre Özata 1:2. 72. Iksan Akyol 1:3. 85. Eray Sen 1:4. – Kölliken: Benjamin Muheim, Endrit Rrustemaj, Marco Bieri, Mark Ukaj, Laouand Baro, Fabio Farina, Rudolf Berisha, Andre Berisha, Manuel Berisha, Samuel Müller, Astrit Ukaj. – Ata Seon: Ismail Celik, Enes Irk, Hidayet Parlak, Seref Osma, Mahmut Coban, Aytac Akyol, Bertan Kanik, Mehmet Oymak, Eray Sen, Iksan Akyol, Emre Özata. – Verwarnungen: 46. Mahmut Coban, 77. Mark Ukaj, 88. Seref Osma.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

