3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Sieg für Spreitenbach gegen Würenlingen Sieg für Spreitenbach: Gegen Würenlingen gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:0.

In der 6. Minute gelang Xhemail Rulani der Führungstreffer zum 1:0 für Spreitenbach. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Spreitenbach stellte Enes Bunjaku in Minute 41 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Xhemail Rulani in der 57. Minute, als er für Spreitenbach zum 3:0 traf.

Bei Würenlingen erhielten Marino Miotti (32.), Erzon Behluli (34.) und Marc Thurnherr (83.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Spreitenbach für Arianit Bytyqi (29.) und Burim Lufi (46.).

In der Abwehr gehört Spreitenbach zu den Besten: Die total 21 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.8 Toren pro Match (Rang 3).

Spreitenbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 4. Spreitenbach hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Spreitenbach auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Mutschellen 2. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (17.30 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Nach der Niederlage büsst Würenlingen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 8. Würenlingen hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Würenlingen geht es daheim gegen FC Tägerig (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 28. Oktober statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Telegramm: FC Spreitenbach - FC Würenlingen 3:0 (2:0) - Mittlerzelg, Spreitenbach – Tore: 6. Xhemail Rulani 1:0. 41. Enes Bunjaku 2:0. 57. Xhemail Rulani 3:0. – Spreitenbach: Pietro Audia, Leandro Adriano Bertolino, Alessandro Pierro, Angelo Gerber, Arianit Bytyqi, Burim Lufi, Xhemail Rulani, Enes Bunjaku, Elvir Salihu, Vilson Doda, Arian Gavazaj. – Würenlingen: Loris Pinto, Kevin Häuselmann, Erzon Behluli, Marcel Kramp, Marc Thurnherr, Noah Scharler, Muhamet Behluli, Domenique Thiel, Marco Takac, Luis Künzi, Lucas Coutinho Caldas. – Verwarnungen: 29. Arianit Bytyqi, 32. Marino Miotti, 34. Erzon Behluli, 46. Burim Lufi, 83. Marc Thurnherr.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

