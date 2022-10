4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Sieg für Seengen gegen Merenschwand Sieg für Seengen: Gegen Merenschwand gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 4:1.

(chm)

Samuel Ammann eröffnete in der 40. Minute das Skore, als er für Seengen das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 71. Minute brachte Steven Matter Seengen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Durch ein Eigentor (Jeremias Bächler) erhöhte sich in der 73. Minute die Führung für Seengen weiter auf 3:0.

Samuel Ammann baute in der 78. Minute die Führung für Seengen weiter aus (4:0). Es war ein Elfmeter Den Schlussstand stellte Luca Nietlispach in der 85. Minute her, als er für Merenschwand auf 1:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Seengen erhielt: Demian Steigmeier (37.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Merenschwand, Luca Nietlispach (87.) kassierte sie.

Seengen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 5. Seengen hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Seengen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Sarmenstorf 2b (Platz 9). Die Partie findet am Samstag (22. Oktober) statt (17.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Für Merenschwand hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 10. Merenschwand hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Muri 2b kriegt es Merenschwand als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Freitag (21. Oktober) statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Merenschwand 1a - SC Seengen 1:4 (0:1) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 40. Samuel Ammann 0:1. 71. Steven Matter 0:2. 73. Eigentor (Jeremias Bächler) 0:3.78. Samuel Ammann (Penalty) 0:4.85. Luca Nietlispach 1:4. – Merenschwand: Marco Pielli, Sandro Scherer, Giovanni D Elena, Simon Bächler, Jeremias Bächler, Damian Stöckli, Luca Nietlispach, Giuseppe Bretti, Mathias Furrer, Marco Pasquarelli, Jan Heggli. – Seengen: Marco Bryner, Simon Kalt, Gian Lindenmann, Nino Vögeli, Cédric Stutz, Robin Dössegger, Tim Vögeli, Yves Fankhauser, Demian Steigmeier, Samuel Ammann, Rémi Gauchat. – Verwarnungen: 37. Demian Steigmeier, 87. Luca Nietlispach.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

