4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Deutlicher Sieg für Juventina Wettingen gegen Muri Juventina Wettingen behielt im Spiel gegen Muri am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:1.

(chm)

Die Mehrzahl der Tore erzielte Juventina Wettingen in der ersten Halbzeit, nämlich deren drei. In der zweiten Halbzeit erhöhte Juventina Wettingen noch auf 5:1.

Muri war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 74. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Die Torschützen für Juventina Wettingen waren: Tillmann Förster (2 Treffer), Alessandro Roppolo (2 Treffer) und Sasko Vuckov (1 Treffer). Einziger Torschütze für Muri war: Marco Räber (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Juventina Wettingen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.4 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Muri ein relativ häufiges Phänomen. Die total 22 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 8).

Mit dem Sieg rückt Juventina Wettingen um einen Platz nach vorne. 16 Punkte bedeuten Rang 5. Juventina Wettingen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Juventina Wettingen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Merenschwand 1b (Rang 12). Diese Begegnung findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Für Muri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Muri hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Muri wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das zehntplatzierte Team FC Bünz-Maiengrün, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.15 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Juventina Wettingen 1a - FC Muri 2b 5:1 (3:0) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 21. Sasko Vuckov 1:0. 35. Alessandro Roppolo 2:0. 37. Tillmann Förster 3:0. 70. Tillmann Förster 4:0. 74. Marco Räber 4:1. 93. Alessandro Roppolo 5:1. – Juventina Wettingen: Adrian Radocaj, Benjamin Kalakovic, Tobias Traber, Alan Bellisario, Davide Lo Manto, Janis Oldani, Simon Matter, Carmelo Scandella, Sasko Vuckov, Alessandro Roppolo, Tillmann Förster. – Muri: Kevin Meyer, Lars Widmer, Dario Engel, Matthias Frick, Roman Stutz, Noah Früh, Tobias Stutzer, Andrin Etterlin, Ivo Nietlispach, Joel Fankhauser, Willem Malgo. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.05.2023 22:36 Uhr.