Frauen 3. Liga Deutlicher Sieg für Fislisbach gegen Turgi Sieg für Fislisbach: Gegen Turgi gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:0.

(chm)

In der 37. Minute war es an Tabea Treichler, Fislisbach 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Fislisbach stellte Céline Oser in Minute 51 her. Vanessa Rhyner schoss das 3:0 (65. Minute) für Fislisbach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alexia Emilianus von Turgi erhielt in der 94. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Fislisbach zu den Besten: Die total 7 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Turgi ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 9).

Fislisbach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 4. Fislisbach hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Fislisbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Beinwil am See (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 18. September statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Turgi liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat drei Punkte. Für Turgi war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Turgi verlor zudem erstmals zuhause.

Für Turgi geht es auswärts gegen FC Erlinsbach 2 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 19. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Turgi - FC Fislisbach 0:3 (0:1) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 37. Tabea Treichler 0:1. 51. Céline Oser 0:2. 65. Vanessa Rhyner 0:3. – Turgi: Nuri Besson, Fabienne Elsasser, Emanuela Ebi, Céline Karrer, Janine Keller, Angeline Stecher, Tabea Hasler, Lea Hirschi, Sade Arania Karrer, Florence Scheuber, Florina Petith. – Fislisbach: Anina Meier, Manon Bohren, Nadine Mürner, Lorena Takac, Anouk Bohren, Muriel Buck, Céline Oser, Tabea Treichler, Beatrice Frei, Alena Mazzei, Whitnae Dürr. – Verwarnungen: 94. Alexia Emilianus.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Wohlen 1 - FC Brugg 5:0, FC Beinwil am See - FC Mutschellen 0:3, FC Turgi - FC Fislisbach 0:3

Tabelle: 1. FC Mutschellen 5 Spiele/15 Punkte (17:3). 2. FC Brugg 5/12 (17:8), 3. FC Wohlen 1 5/12 (17:7), 4. FC Fislisbach 5/8 (11:7), 5. FC Erlinsbach 2 4/4 (2:7), 6. SC Seengen 4/4 (8:7), 7. FC Muri 4/4 (4:5), 8. FC Beinwil am See 5/3 (7:13), 9. FC Turgi 5/3 (3:17), 10. FC Lenzburg 4/1 (4:16).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 11:45 Uhr.

