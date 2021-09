2. Liga AFV Deutlicher Sieg für Fislisbach gegen Niederwil Fislisbach gewinnt am Samstag zuhause gegen Niederwil 4:0.

(chm)

In der 70. Minute war es an Guelor Mukunayi, Fislisbach 1:0 in Führung zu bringen. Fislisbach baute die Führung in der 74. Minute (Yannic Frei) weiter aus (2:0). Philippe Berger baute in der 87. Minute die Führung für Fislisbach weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Justin Comas in der 94. Minute, als er für Fislisbach zum 4:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Fislisbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 5. Fislisbach hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Fislisbach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (20.15 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Nach der Niederlage büsst Niederwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit einem Punkt auf Rang 15. Niederwil hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Mit dem neuntplatzierten FC Wettingen kriegt es Niederwil als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 11. September statt (17.30 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Niederwil 4:0 (0:0) - Esp, Fislisbach – Tore: 70. Guelor Mukunayi 1:0. 74. Yannic Frei 2:0. 87. Philippe Berger 3:0. 94. Justin Comas 4:0. – Fislisbach: Leandro Russo, Brian Bosshard, Ryan Allmann, Raphael Pfister, Justin Comas, Siro Dubach, Toma Culjak, Yannic Frei, Patrick Meier, Guelor Mukunayi, Christian Gasane. – Niederwil: Simon Zimmermann, Martin Bräuer, Luca Angst, Casey Specker, Rafael Schertenleib, Livio Rey, Raphael Peterhans, Noah Schwegler, Jamie Specker, Joel Rey, Marino Feurer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Wettingen - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2:3, FC Menzo Reinach - FC Gontenschwil 1:0, FC Sarmenstorf - FC Windisch 2:0, FC Oftringen - FC Brugg 1:2, FC Fislisbach - FC Niederwil 4:0, FC Wohlen 2 - FC Gränichen 2:0, FC Küttigen - FC Kölliken 4:5

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 5 Spiele/15 Punkte (20:2). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 5/10 (11:6), 3. FC Suhr 5/10 (14:7), 4. FC Brugg 5/10 (8:7), 5. FC Fislisbach 5/10 (15:8), 6. FC Lenzburg 5/9 (10:7), 7. FC Oftringen 5/9 (13:13), 8. FC Windisch 5/8 (11:8), 9. FC Wettingen 5/7 (17:11), 10. FC Menzo Reinach 5/7 (6:8), 11. FC Wohlen 2 5/6 (7:11), 12. FC Gontenschwil 5/5 (9:12), 13. FC Kölliken 5/4 (10:22), 14. FC Küttigen 5/3 (12:13), 15. FC Niederwil 5/1 (1:16), 16. FC Gränichen 5/0 (3:16).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 00:37 Uhr.

