4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Sieg für Falke Lupfig gegen Seengen Seengen lag gegen Falke Lupfig deutlich vorne, nämlich 2:0 (4. Minute) - und verlor dennoch. Falke Lupfig feiert einen 5:2-Heimsieg.

Durch Tore von Tim Vögeli (2.) und Kilian Steinmann (4.) ging Seengen bis in die 4. Minute mit 2:0 in Führung. Der Zwei-Tore-Vorsprung genügte aber nicht.

Dann begann die Zeit von Falke Lupfig: Der Anschlusstreffer für Falke Lupfig zum 1:2 kam in der 7. Minute. Verantwortlich dafür war Lorik Xhemali.

Gleichstand stellte Ardi Guri durch seinen Treffer für Falke Lupfig in der 38. Minute her. In der 47. Minute gelang Genti Vllahiu der Führungstreffer zum 3:2 für Falke Lupfig. In der 57. Minute baute Ardi Guri den Vorsprung für Falke Lupfig auf zwei Tore aus (4:2). Das letzte Tor der Partie erzielte Emran Ajrovski, der in der 87. Minute die Führung für Falke Lupfig auf 5:2 ausbaute.

Bei Falke Lupfig erhielten Artan Qeta (26.), Betim Bekteshi (27.) und Emran Ajrovski (62.) eine gelbe Karte. Bei Seengen erhielten Tim Vögeli (46.) und Nino Vögeli (76.) eine gelbe Karte.

Falke Lupfig liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Für Falke Lupfig geht es auf fremdem Terrain gegen FC Muri 2b (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 27. August statt (19.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Seengen liegt nach Spiel 2 auf Rang 7. Seengen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Lenzburg 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (25. August) (20.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Falke Lupfig - SC Seengen 5:2 (2:2) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 2. Tim Vögeli 0:1. 4. Kilian Steinmann 0:2. 7. Lorik Xhemali 1:2. 38. Ardi Guri 2:2. 47. Genti Vllahiu 3:2. 57. Ardi Guri 4:2. 87. Emran Ajrovski 5:2. – Falke Lupfig: Albin Krasniqi, Petrit Ismaili, Avni Daku, Naim Adili, Arber Shala, Besar Tairi, Genti Vllahiu, Betim Bekteshi, Hazir Rrafshi, Emran Ajrovski, Lorik Xhemali. – Seengen: Thomas Amport, Simon Kalt, Robin Dössegger, Gian Lindenmann, Cédric Stutz, Demian Steigmeier, Tim Vögeli, Louis Gauchat, Mauro Pelloli, Rémi Gauchat, Kilian Steinmann. – Verwarnungen: 26. Artan Qeta, 27. Betim Bekteshi, 46. Tim Vögeli, 62. Emran Ajrovski, 76. Nino Vögeli.

