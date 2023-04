3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Sieg für Erlinsbach gegen Rupperswil Erlinsbach behielt im Spiel gegen Rupperswil am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:2.

(chm)

Rupperswil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Claudio Ott ging das Team in der 3. Minute in Führung. Gleichstand stellte Daniss Mujanovic durch seinen Treffer für Erlinsbach in der 5. Minute her.

Danach drehte Erlinsbach auf. Das Team schoss ab der 40. Minute noch vier weitere Tore, während Rupperswil ein Tor gelang (zum 2:2 (47. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Erlinsbach waren: Robbie von Felten (2 Treffer), David Isenschmid (2 Treffer) und Daniss Mujanovic (1 Treffer). Die Torschützen für Rupperswil waren: Remo Bünzli und Claudio Ott.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Erlinsbach erhielten Dominique May (67.) und Daniss Mujanovic (79.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Rupperswil, nämlich für Lars Schurtenberger (76.).

Erlinsbach hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Offensive 47 Tore erzielte.

Mit dem Sieg rückt Erlinsbach um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 5. Erlinsbach hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Erlinsbach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Gränichen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Nach der Niederlage büsst Rupperswil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 11. Rupperswil hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Rupperswil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Buchs (Platz 6). Das Spiel findet am 21. April statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Rupperswil - FC Erlinsbach 1a 2:5 (1:2) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 3. Claudio Ott 1:0. 5. Daniss Mujanovic 1:1. 40. David Isenschmid 1:2. 47. Remo Bünzli 2:2. 57. David Isenschmid 2:3. 71. Robbie von Felten 2:4. 86. Robbie von Felten 2:5. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Luis Wyrsch, Daniel Koch, Alessio Melis, Erion Rrafshi, Joël Hauser, Claudio Ott, Loris Raposo, Loïc Schnyder, Valdrin Dvorani, Remo Bünzli. – Erlinsbach: Yannis Hauenstein, Jérôme Hartmann, Serkan Karamese, Marco Lüscher, David Grieder, Daniss Mujanovic, Janosch Flükiger, David Isenschmid, Nikola Loznjakovic, Robbie von Felten, Noah Lüscher. – Verwarnungen: 67. Dominique May, 76. Lars Schurtenberger, 79. Daniss Mujanovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 18:30 Uhr.