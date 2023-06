2. Liga AFV

Argovia Fäscht «Ich wagte nicht zu genau ins Publikum zu schauen»: Wie Seven sein Heimspiel in Wohlen erlebte

Das letzte Mal stand Seven vor 17 Jahren in Wohlen auf einer Openair-Bühne. Am Argovia Fäscht war es nun wieder so weit. Er erzählt der AZ, wie er diesen speziellen Auftritt erlebte.