4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Deutlicher Sieg für Aarburg gegen Gontenschwil Aarburg gewinnt am Dienstag zuhause gegen Gontenschwil 6:0.

(chm)

Drei seiner Tore schoss Aarburg in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Überhaupt kein Tor gelang derweil Gontenschwil.

Die Torschützen für Aarburg waren: Kushtrim Hasani (2 Treffer), Steven Yonas (1 Treffer), Kabil Gürkan (1 Treffer), Gabriel Konac (1 Treffer) und Eduard Komani (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Gontenschwil für Michael Von Gunten (67.) und Mirco Fulciniti (67.). Aarburg blieb ohne Karte.

Aarburg reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Für Aarburg geht es auswärts gegen SC Zofingen 2b (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 14. April statt (20.15 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

In der Tabelle steht Gontenschwil nach dem dritten Spiel auf Rang 4. Gontenschwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Masis Aarau an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 11. April (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Aarburg - FC Gontenschwil 2 6:0 (3:0) - Längacker, Aarburg – Tore: 12. Kushtrim Hasani 1:0. 24. Kabil Gürkan 2:0. 45. Steven Yonas 3:0. 78. Gabriel Konac 4:0. 84. Eduard Komani (Penalty) 5:0.89. Kushtrim Hasani 6:0. – Aarburg: Sanar Sabri, Leonard Morina, Oliver Janjic, Emre Duman, Firat Benli, Zsolt Benke, Kemal Duman, Atakan Baysal, Kabil Gürkan, Steven Yonas, Kushtrim Hasani. – Gontenschwil: Tomislav Vukadinovic, Kevin Widmer, Altijon Qorolli, Kevin Perreten, Aleksandar Zarkovic, Christoph Sommerhalder, Lino Häfliger, Mirco Fulciniti, Yanik Kunz, Michael Von Gunten, Fabio Hunziker. – Verwarnungen: 67. Michael Von Gunten, 67. Mirco Fulciniti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

