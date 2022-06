4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Deutlicher Pflichtsieg für Zurzach gegen Buchs Zurzach holt gegen Buchs auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenfünfte gewinnt am Samstag gegen den Tabellen-14. 3:0.

Lavdim Durmishi traf in der 27. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Zurzach. Nur vier Minute später traf Lavdim Durmishi erneut, so dass es in der 31. Minute 2:0 für Zurzach hiess. Das letzte Tor der Partie erzielte Severin Büeler, der in der 37. Minute die Führung für Zurzach auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Zurzach erhielt: Yannick Mauch (66.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Selcuk Acar (66.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.5 Toren pro Spiel ist Zurzach bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Buchs ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.1 (Rang 14).

Zurzach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 26 Punkte bedeuten Rang 4. Zurzach hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Zurzach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Buchs verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Buchs hat bisher einmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Buchs ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Buchs 2 - SC Zurzach 1 0:3 (0:3) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 27. Lavdim Durmishi 0:1. 31. Lavdim Durmishi 0:2. 37. Severin Büeler 0:3. – Buchs: Raul Mazzini, Astrit Jusufi, Yanik Walpoth, Alessio Lagetto, Nishan Chandrabala, Michael Van Den Broeck, Ennio Bassi, Stefan Jovic, Sharuyan Loganathan, Sanjay Loganathan, Laris Mrkaljevic. – Zurzach: Patrick Buchenhorner, Luca Cella, Kujtim Durmishi, Marco Buchenhorner, Loris Edelmann, Michael Lourenco Satzinger, Lukas Edelmann, Timur Kizilhan, Yannick Mauch, Lavdim Durmishi, Severin Büeler. – Verwarnungen: 66. Selcuk Acar, 66. Yannick Mauch.

