4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Deutlicher Pflichtsieg für Zofingen gegen Schönenwerd-Niedergösgen Zofingen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Schönenwerd-Niedergösgen: Der Tabellenachte siegt zuhause 5:2 gegen den Tabellen-14.

(chm)

Schönenwerd-Niedergösgen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Juan Cavenaghi ging das Team in der 5. Minute in Führung. Ricardo Wittmann glich in der 6. Minute für Zofingen aus. Es hiess 1:1.

Danach drehte Zofingen auf. Das Team schoss ab der 13. Minute noch vier weitere Tore, während Schönenwerd-Niedergösgen ein Tor gelang (zum 2:3 (50. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Zofingen waren: Christoph Spring (2 Treffer), Ricardo Wittmann (1 Treffer), Mike Egli (1 Treffer) und Donato Solimine (1 Treffer). Die Torschützen für Schönenwerd-Niedergösgen waren: Raoul Hauri und Juan Cavenaghi.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Maurice von Däniken von Schönenwerd-Niedergösgen erhielt in der 77. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Schönenwerd-Niedergösgen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 10 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

In der Tabelle verbessert sich Zofingen von Rang 8 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Zofingen hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Zofingen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Aarau (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 14. April (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Unverändert liegt Schönenwerd-Niedergösgen auf Rang 14. Das Team hat null Punkte. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Mit dem siebtplatzierten FC Ataspor kriegt es Schönenwerd-Niedergösgen als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 14. April statt (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Telegramm: SC Zofingen 2a - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 5:2 (3:1) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 5. Juan Cavenaghi 0:1. 6. Ricardo Wittmann 1:1. 13. Donato Solimine 2:1. 44. Christoph Spring 3:1. 50. Raoul Hauri 3:2. 56. Mike Egli 4:2. 59. Christoph Spring 5:2. – Zofingen: Reto Bossard, Damiano Arturi, Marik Sommer, Jeffrey Nekys, Fidan Kastrati, Dominic Bächler, Robin Erni, Ricardo Wittmann, Fabian Fessler, Christoph Spring, Donato Solimine. – Schönenwerd-Niedergö: Fabrice Von Wartburg, Anton Wenger, Davide Saccullo, Mato Adzaga, Maurice von Däniken, Raffaele Pizzipaolo, Manuel David Peralta Gonzalez, Juan Cavenaghi, Cebrail Sonzamanci, Raoul Hauri, Ognen Skrceski. – Verwarnungen: 77. Maurice von Däniken.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2023 00:07 Uhr.