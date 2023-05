4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Deutlicher Pflichtsieg für Suryoye Wasserschloss gegen Schinznach Bad Suryoye Wasserschloss holt gegen Schinznach Bad zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenzehnten 4:0.

(chm)

Giorgio Kass erzielte in der 4. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Suryoye Wasserschloss. Matios Bahnan erhöhte in der 37. Minute zur 2:0-Führung für Suryoye Wasserschloss. Elias Kass baute in der 58. Minute die Führung für Suryoye Wasserschloss weiter aus (3:0). In der 71. Minute baute der gleiche Elias Kass die Führung für Suryoye Wasserschloss weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schinznach Bad sah Yankuba Darboe (64.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Kevin Vogelsang (51.) und Dzenis Hajrovic (80.). Für Suryoye Wasserschloss gab es keine Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Suryoye Wasserschloss eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Suryoye Wasserschloss die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Suryoye Wasserschloss um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 2. Für Suryoye Wasserschloss ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Suryoye Wasserschloss gingen unentschieden aus.

Als nächstes trifft Suryoye Wasserschloss in einem Heimspiel mit FC Klingnau 2 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Mittwoch (31. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Schinznach Bad hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 10. Für Schinznach Bad war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Schinznach Bad spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Muri 2a (Platz 7). Das Spiel findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Suryoye Wasserschloss - FC Schinznach Bad 4:0 (2:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 4. Giorgio Kass 1:0. 37. Matios Bahnan 2:0. 58. Elias Kass 3:0. 71. Elias Kass 4:0. – Suryoye Wasserschlos: Markus Sahdo, Emanuel Bahnan, Peter Bahnan, Devin Petrus, Giorgis Yacoub, Matios Bahnan, Kerles Yousef, Giorgio Kass, Jack Akes, Tobias Schneider, Sleman Josef. – Schinznach Bad: Simone Tuveri, Giorgio Cariati, Dzenis Hajrovic, Fabio Rondinelli, Philipp Weiser, Yankuba Darboe, Kevin Vogelsang, Dreni Shala, Mario Patrone, Argjend Guraziu, Osman Vagangji. – Verwarnungen: 51. Kevin Vogelsang, 80. Dzenis Hajrovic – Ausschluss: 64. Yankuba Darboe.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2023 01:56 Uhr.