4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Pflichtsieg für Merenschwand gegen Niederwil Merenschwand siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Niederwil: Der Tabellensiebte siegt zuhause 3:0 gegen den Tabellen-13.

(chm)

In der 17. Minute gelang Darko Jankovic der Führungstreffer zum 1:0 für Merenschwand. In der 34. Minute traf Darko Jankovic bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Merenschwand. Das letzte Tor der Partie erzielte Fabio Käppeli, der in der 57. Minute die Führung für Merenschwand auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Merenschwand für Mathias Furrer (69.) und Maurice Hepner (90.). Die einzige gelbe Karte bei Niederwil erhielt: Robert Lukaj (89.)

Zahlreiche Gegentore sind für Niederwil ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 30 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.3 Toren pro Spiel (Rang 14).

Merenschwand bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 7. Merenschwand hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Merenschwand tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Muri 3 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 13. Niederwil hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Niederwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Bünz-Maiengrün 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Merenschwand 1 - FC Niederwil 2 3:0 (2:0) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 17. Darko Jankovic 1:0. 34. Darko Jankovic 2:0. 57. Fabio Käppeli (Penalty) 3:0. – Merenschwand: Luca Lienhard, Dominik Meier, Simon Bächler, Mathias Furrer, Jeremias Bächler, Jan Heggli, Luca Nietlispach, Fabio Käppeli, Jonas Zurfluh, Jann Stutz, Darko Jankovic. – Niederwil: Pascal Günter, Yusuf Capan, Andreas Bonasso, Sven Feldmann, Ricky Kropf, Laurin Wyler, Oliver Raimann, Mirco Kaufmann, Alessio Saporito, Robert Lukaj, Gaetano Scornavacca. – Verwarnungen: 69. Mathias Furrer, 89. Robert Lukaj, 90. Maurice Hepner.

Tabelle: 1. FC Muri 3 6 Spiele/16 Punkte (20:4). 2. FC Bünz-Maiengrün 1 6/15 (19:10), 3. FC Falke Lupfig 6/15 (18:9), 4. FC Villmergen 2b 6/15 (32:15), 5. KF Liria 6/12 (26:17), 6. FC Spreitenbach 1b 6/10 (17:16), 7. FC Merenschwand 1 7/10 (12:13), 8. FC Mutschellen 3 6/6 (15:15), 9. FC Turgi 1b 6/6 (10:15), 10. FC Sarmenstorf 2b 6/6 (11:16), 11. FC Mellingen 2a 6/4 (4:9), 12. FC Bremgarten 2 6/4 (10:16), 13. FC Niederwil 2 7/3 (7:30), 14. FC Othmarsingen 2 6/2 (4:20).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 13:36 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Regionalfussball: Angekommen beim 13. Verein: Die beeindruckende Karriere von Rafed Bayazi

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti

Unihockey: Aargauer Vereine zwischen Angst und Hoffnung: Wie lang dauert die Saison dieses Jahr?