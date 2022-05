3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Pflichtsieg für Küttigen gegen Rohr Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 7 vs. 14) ist Küttigen am

(chm)

Freitag

seiner Favoritenrolle gegen Rohr gerecht geworden und hat auswärts 6:2 gewonnen.

Rohr erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Ilir Thaqi ging das Team in der 15. Minute in Führung. Küttigen glich in der 16. Minute durch Fadri Bieri aus.

Danach drehte Küttigen auf. Das Team schoss ab der 36. Minute noch fünf weitere Tore, während Rohr ein Tor gelang (zum 2:5 (75. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Die Torschützen für Küttigen waren: Adrian Geiser (2 Treffer), Siem Zerai (1 Treffer), Fadri Bieri (1 Treffer), David Berner (1 Treffer) und Amanuel Efson (1 Treffer). Die Torschützen für Rohr waren: Radovan Radevic und Ilir Thaqi.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Rohr kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 92 Tore in 22 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.2 Toren pro Spiel (Rang 14).

Küttigen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 34 Punkte bedeuten Rang 6. Für Küttigen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Küttigen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte HNK Adria Aarau. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.30 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Rohr verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Rohr war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Rohr geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Rupperswil 1 (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 22. Mai statt (11.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Rohr 1 - FC Küttigen 2 2:6 (1:2) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 15. Ilir Thaqi 1:0. 16. Fadri Bieri 1:1. 36. Amanuel Efson 1:2. 46. Adrian Geiser 1:3. 57. Adrian Geiser 1:4. 59. David Berner 1:5. 75. Radovan Radevic 2:5. 77. Siem Zerai 2:6. – Rohr: Dardan Kryeziu, Valmir Selimi, Gianluca Wyss, Indrit Rrafshi, Rino Hunziker, Radovan Radevic, Patrik Perlaska, Samuel Huber, Martin Dreni, Ardit Gashi, Ilir Thaqi. – Küttigen: Alessandro Gygax, Michael Hächler, Gabriel Simic, Tom Terbrüggen, Gaetano Melfa, Fabian Geissberger, Jannick Spina, David Berner, Fadri Bieri, Amanuel Efson, Michael Ferreira Rodrigues. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 11:31 Uhr.