Frauen 3. Liga Deutlicher Favoritensieg bei Brugg gegen Villmergen Sieg für den Tabellenzweiten: Brugg lässt am Samstag zuhause beim 5:0 gegen Villmergen (Rang 9) nichts anbrennen.

Corinne Stäuble schoss Brugg in der 16. Minute zur 1:0-Führung. Mit ihrem Tor in der 27. Minute brachte Nadja Lüssi Brugg mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Brugg erhöhte in der 30. Minute seine Führung durch Joana Eggenberger weiter auf 3:0.

Mirjam Frey baute in der 85. Minute die Führung für Brugg weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Jasmin Fernandez, die in der 90. Minute die Führung für Brugg auf 5:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Brugg in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.6 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 17 erzielten Toren Rang 2.

Brugg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Brugg ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Brugg gingen unentschieden aus.

Brugg spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Fislisbach (Platz 5). Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 9. Für Villmergen war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Villmergen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Erlinsbach 2 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Brugg - FC Villmergen 5:0 (3:0) - Stadion Au, Brugg – Tore: 16. Corinne Stäuble 1:0. 27. Nadja Lüssi 2:0. 30. Joana Eggenberger 3:0. 85. Mirjam Frey 4:0. 90. Jasmin Fernandez 5:0. – Brugg: Samira Wicker, Barbara Prögler, Andrea Schmocker, Enya Müller, Julia Schneider, Chatun Bahnan, Nadja Lüssi, Mirjam Frey, Jasmin Fernandez, Corinne Stäuble, Joana Eggenberger. – Villmergen: Nadja Fröhlich, Alexa Fröhlich, Luana Samara Burger, Ilaria Ciciarello, Noemi Serratore, Jemima Strebel, Valentina Lorenz, Melanie Widmer, Noélia Aschwanden, Sofia Redin, Samira Elezi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

