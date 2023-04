2. Liga AFV Deutlicher Erfolg für Wohlen gegen Rothrist – Rothrist verliert nach drei Siegen Sieg für Wohlen: Gegen Rothrist gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:0.

(chm)

Tom Vogel brachte Wohlen 1:0 in Führung (39. Minute). Mit seinem Tor in der 76. Minute brachte Noel Romano Wohlen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Chris Wiederkehr, der in der 81. Minute die Führung für Wohlen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Rothrist sah Avni Halimi (94.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Rothrist weitere fünf gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Wohlen.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wohlen. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 7. Wohlen hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Wohlen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Frick (Platz 10). Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.15 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Rothrist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 6. Rothrist hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Rothrist wartet im nächsten Spiel daheim das fünftplatzierte Team FC Lenzburg, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Rothrist 3:0 (1:0) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 39. Tom Vogel 1:0. 76. Noel Romano 2:0. 81. Chris Wiederkehr 3:0. – Wohlen: Alejandro Scheifele, Alessio Bochicchio, Eltion Shabani, Dardan Pnishi, Sandi Sulejmanagic, Dorde Komatovic, Nelson Afulike, Noel Romano, Gabriel Prenaj, Javi Gabathuler, Tom Vogel. – Rothrist: Fabio Schneeberger, Ilir Zenuni, Aziz Kukavica, Lumturim Selmani, Blerim Bekteshi, Flakron Ajdari, Martin Valovcan, Samuel Fernandes Da Silva, Marco Carubia, Patrik Dibrani, Avni Halimi. – Verwarnungen: 23. Martin Valovcan, 30. Javi Gabathuler, 30. Gabriel Prenaj, 30. Ilir Zenuni, 43. Sandi Sulejmanagic, 46. Mirsad Azemaj, 56. Noel Romano, 88. Avni Halimi, 94. Samuel Fernandes Da Silva – Ausschluss: 94. Avni Halimi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

