4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Deutlicher Erfolg für Rohr gegen Schönenwerd-Niedergösgen Rohr behielt im Spiel gegen Schönenwerd-Niedergösgen am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Rohr: Atdhe Kadrijaj brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Der Treffer fiel mittels Penalty. Schönenwerd-Niedergösgen glich in der 27. Minute durch Raoul Hauri aus. Patrik Perlaska erzielte in der 32. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Rohr.

In der 46. Minute baute der gleiche Patrik Perlaska die Führung für Rohr weiter aus. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Atdhe Kadrijaj in der 57. Minute, als er für Rohr zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen für Livio Salvatore (42.) und Janick Moor (89.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rohr, Ali Rezai (55.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Rohr nach dem zweiten Spiel auf Rang 2. Für Rohr geht es daheim gegen FC Aarau (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 6. April statt (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Nach dem zweiten Spiel steht Schönenwerd-Niedergösgen auf dem 14. Rang. Mit dem achtplatzierten SC Zofingen 2a kriegt es Schönenwerd-Niedergösgen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 6. April statt (20.15 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 - FC Rohr 1:4 (1:2) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 7. Atdhe Kadrijaj (Penalty) 0:1.27. Raoul Hauri 1:1. 32. Patrik Perlaska 1:2. 46. Patrik Perlaska 1:3. 57. Atdhe Kadrijaj 1:4. – Schönenwerd-Niedergö: Kevin Brasser, Jérôme Stähli, Livio Salvatore, Davide Saccullo, Raffaele Pizzipaolo, Anton Wenger, Kaio Läubli Lopes, Manuel David Peralta Gonzalez, Selim Shatrolli, Arian Ukshini, Raoul Hauri. – Rohr: Eduard Spahiu, Safet Murtezi, Ali Rezai, Atdhe Kadrijaj, Patrik Perlaska, Said Mortaza Hussaini, Erolind Ferati, Olivier Werfeli, Ardit Gashi, Leunit Gashi, Drilon Gashi. – Verwarnungen: 42. Livio Salvatore, 55. Ali Rezai, 89. Janick Moor.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.04.2023 07:32 Uhr.