4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Deutlicher Erfolg für Niederwil gegen Mutschellen Niederwil behielt im Spiel gegen Mutschellen am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

Oliver Raimann schoss Niederwil in der 13. Minute zur 1:0-Führung. Niederwil baute die Führung in der 49. Minute (Sven Feldmann) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Oliver Raimann, der in der 56. Minute die Führung für Niederwil auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Peter Stauber (68.), Sven Feldmann (72.) und Martin Bräuer (80.). Mutschellen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Niederwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 8. Niederwil hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Niederwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Brugg 2 (Platz 4). Diese Begegnung findet am Samstag (30. April) statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Für Mutschellen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 12. Mutschellen hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Mutschellen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf 2b an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Sonntag (1. Mai) statt (13.30 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Mutschellen 3 3:0 (1:0) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 13. Oliver Raimann 1:0. 49. Sven Feldmann 2:0. 56. Oliver Raimann 3:0. – Niederwil: Pascal Günter, Martin Bräuer, Peter Stauber, Robin Gisler, Ricky Kropf, Raul Tarrio Abreu, Joel Rey, Sven Feldmann, Alessio Saporito, Marc Wenger, Oliver Raimann. – Mutschellen: Braj Hemrajani, Stefan Meienberg, Joshua Koch, Tobias Härri, Marco Krepelka, Raphael Schuck, Marcel Duc, Noah Ruppen, Florian Graf, Romeo Koch, Florian Schuck. – Verwarnungen: 68. Peter Stauber, 72. Sven Feldmann, 80. Martin Bräuer.

