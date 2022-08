3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Neuenhof gegen Villmergen Sieg für Neuenhof: Gegen Villmergen gewinnt das Team am Freitag auswärts 3:0.

(chm)

Artan Bytyqi schoss Neuenhof in der 8. Minute zur 1:0-Führung. In der 17. Minute baute Kreshnik Avdyli den Vorsprung für Neuenhof auf zwei Tore aus (2:0). In der 51. Minute traf Kreshnik Avdyli bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Neuenhof.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Neuenhof für Jan Voser (40.), Alessandro Bianchi (64.) und Michele Fescina (79.). Gelbe Karten gab es bei Villmergen für Patrick Burkard (51.), Edmond Selimi (60.) und Noah Haussener (92.).

Mit einem Tore-Schnitt von 3.3 Toren pro Spiel ist Neuenhof bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Neuenhof verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Neuenhof ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Neuenhof auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Kappelerhof. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (20.00 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Villmergen rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Villmergen hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Villmergen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Würenlingen (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 2. September statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Telegramm: FC Villmergen - FC Neuenhof 0:3 (0:2) - Badmatte, Villmergen – Tore: 8. Artan Bytyqi 0:1. 17. Kreshnik Avdyli 0:2. 51. Kreshnik Avdyli 0:3. – Villmergen: Marco Bärtschi, Pascal Rummel, Patrick Burkard, Noah Haussener, Marco Sanvido, Edmond Selimi, Tefik Baki, Patrick Locher, Damir Karahasanovic, Joël Roth, Rilind Krasniqi. – Neuenhof: Milan Lazarevic, Jan Voser, Stefano Pompa, Michele Fescina, Bljerim Nuhija, Artan Bytyqi, Luka Antolkovic, Kreshnik Avdyli, Miguel Weber, Almedin Qerimi, Alessandro Bianchi. – Verwarnungen: 40. Jan Voser, 51. Patrick Burkard, 60. Edmond Selimi, 64. Alessandro Bianchi, 79. Michele Fescina, 92. Noah Haussener.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 00:04 Uhr.