4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Muri gegen Brugg Sieg für Muri: Gegen Brugg gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:0.

In der 5. Minute gelang Livio Feuchter der Führungstreffer zum 1:0 für Muri. Wiederum Livio Feuchter erhöhte in der 46. Minute auf 2:0 für Muri. Muri konnte die Führung in der 61. Spielminute weiter ausbauen, als Cédric Meyer zum 3:0 ins eigene Gehäuse traf. Andrin Etterlin schoss das 4:0 (72. Minute) für Muri und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muri erhielten Ivo Nietlispach (39.) und Marco Räber (88.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Brugg erhielt: Cédric Meyer (9.)

In der Tabelle steht Muri nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Im nächsten Spiel trifft Muri auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Döttingen. Zu diesem Spiel kommt es am 31. März (20.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Nach dem ersten Spiel steht Brugg auf dem 14. Rang. Mit dem fünftplatzierten FC Juventina Wettingen 1a kriegt es Brugg als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 31. März statt (20.15 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Muri 2b - FC Brugg 2 4:0 (1:0) - Brühl, Muri AG – Tore: 5. Livio Feuchter 1:0. 46. Livio Feuchter 2:0. 61. Eigentor (Cédric Meyer) 3:0.72. Andrin Etterlin 4:0. – Muri: Noah Früh, David Meyer, Dario Engel, Matthias Frick, Noah Köchli, Ivo Nietlispach, Lars Widmer, Manuel Wild, Tobias Stutzer, Livio Feuchter, Joel Moser. – Brugg: Flurin Bruppacher, Joel Meyer, Arion Fetiu, Redon Maliqi, Franz Gabriel, Vladimir Videnovic, Joel Strebel, Tomoya Killer, Cédric Meyer, Blend Mahalla, Liridon Iseni. – Verwarnungen: 9. Cédric Meyer, 39. Ivo Nietlispach, 88. Marco Räber.

