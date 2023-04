2. Liga AFV Deutlicher Erfolg für Klingnau gegen Frick Klingnau behielt im Spiel gegen Frick am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

In der 14. Minute war es an Anto Gudelj, Klingnau 1:0 in Führung zu bringen. Klingnau baute die Führung in der 48. Minute (Bryan Sleiman) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Anto Gudelj, der in der 63. Minute die Führung für Klingnau auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Klingnau sah Isni Zekiri (85.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Semavat Seferi (39.), Isni Zekiri (84.) und Fisnik Ademi (89.). Bei Frick erhielten Lars Weidmann (51.) und Vuk Petrovic (60.) eine gelbe Karte.

Klingnau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 16 Punkte bedeuten Rang 11. Klingnau hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Klingnau auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Suhr. Zu diesem Spiel kommt es am 25. April (20.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Für Frick hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 10. Frick hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Frick geht es in einem Heimspiel gegen FC Brugg (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 22. April statt (17.15 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Klingnau - FC Frick 3:0 (2:0) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 14. Anto Gudelj 1:0. 48. Bryan Sleiman 2:0. 63. Anto Gudelj 3:0. – Klingnau: William Sleiman, Serkan Korkut, Tomislav Iliev, Tobias Merki, Semavat Seferi, Dario Branco Ferreira, Oruc Teke, Atanas Angelov, Milos Ivanovic, Bryan Sleiman, Anto Gudelj. – Frick: Gabriel Herzog, Sven Würgler, Valentin Schmid, Kastriot Berisha, Liridon Sala, Roger Herzog, Lars Weidmann, Gian Luca Venzin, Cyrill Vogel, Halil Karadal, Meris Habibija. – Verwarnungen: 39. Semavat Seferi, 51. Lars Weidmann, 60. Vuk Petrovic, 84. Isni Zekiri, 89. Fisnik Ademi – Ausschluss: 85. Isni Zekiri.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 18:07 Uhr.