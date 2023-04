3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Kappelerhof gegen Spreitenbach Sieg für Kappelerhof: Gegen Spreitenbach gewinnt das Team am Sonntag zuhause 6:3.

Spreitenbach war einmal in Führung, und zwar in der 33. Minute, als Gentian Morina zum Zwischenstand von 2:1 traf. Gleichstand stellte Marcel Rüegg durch seinen Treffer für Kappelerhof in der 41. Minute her.

Danach drehte Kappelerhof auf. Das Team schoss ab der 47. Minute noch vier weitere Tore, während Spreitenbach ein Tor gelang (zum 3:6 (83. Minute)). Der Endstand lautete 6:3.

Die Torschützen für Kappelerhof waren: Marcel Rüegg (2 Treffer), Arbnor Gjokaj (2 Treffer), Meriton Shabani (1 Treffer) und Besnik Krasniqi (1 Treffer). Bei Spreitenbach schoss Burim Lufi gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Gentian Morina (1 Tore).

Im Spiel gab es gleich drei rote Karten. Bei Spreitenbach gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Rohat Nur (45.) und Enes Bunjaku (57.). Gelbe Karten sahen zudem Enes Bunjaku (13.) und Remo Ducret (37.). Bei Kappelerhof sah Robert Nikollbibaj (45.) die rote Karte. Gelb erhielt Aron Marighetti (62.).

Kappelerhof hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.6 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Kappelerhof unverändert. 28 Punkte bedeuten Rang 7. Für Kappelerhof ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Kappelerhof geht es auswärts gegen FC Würenlingen (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (28. April) statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Für Spreitenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 8. Für Spreitenbach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Spreitenbach geht es auswärts gegen FC Tägerig (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (28. April) statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Kappelerhof - FC Spreitenbach 6:3 (3:2) - Stadion ESP, Baden – Tore: 17. Arbnor Gjokaj 1:0. 18. Burim Lufi 1:1. 33. Gentian Morina 1:2. 41. Marcel Rüegg 2:2. 47. Meriton Shabani 3:2. 64. Arbnor Gjokaj 4:2. 67. Marcel Rüegg 5:2. 72. Besnik Krasniqi 6:2. 83. Burim Lufi 6:3. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Aron Marighetti, Felipe De Oliveira Nogueira, Burim Zeqiraj, Amin Bedzeti, Robert Nikollbibaj, Astrit Markaj, Meriton Shabani, Arbnor Gjokaj, Marcel Rüegg, Besnik Krasniqi. – Spreitenbach: Isen Veselji, Xhemail Rulani, Alessandro Pierro, Enes Bunjaku, Ahmet Sarican, Rohat Nur, Francesco Procopio, Vilson Doda, Gentian Morina, Remo Ducret, Burim Lufi. – Verwarnungen: 13. Enes Bunjaku, 37. Remo Ducret, 62. Aron Marighetti – Ausschlüsse: 45. Robert Nikollbibaj, 45. Rohat Nur, 57. Enes Bunjaku.

