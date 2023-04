3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Erfolg für Gränichen gegen Buchs Gränichen gewinnt am Samstag zuhause gegen Buchs 5:1.

In der zweiten Halbzeit erzielte Gränichen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Buchs war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 28. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Torschützen für Gränichen waren: Dominik Trost (2 Treffer), Matteo Muscia (1 Treffer), Manuel Peter (1 Treffer) und Cedric Galligani (1 Treffer). Einziger Torschütze für Buchs war: Dalibor Vasic (1 Treffer).

Buchs kassierte vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Gränichen erhielt: Nestor Ebobisse Molly (28.)

Gränichen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 38 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Gränichen ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat achtmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Gränichen gingen unentschieden aus.

Gränichen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Beinwil am See (Rang 12). Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (20.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Mit der Niederlage rückt Buchs in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 32 Punkten neu Platz 5. Für Buchs war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Buchs spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Kölliken (Platz 10). Das Spiel findet am 5. Mai statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Gränichen - FC Buchs 5:1 (2:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 18. Dominik Trost 1:0. 28. Dalibor Vasic (Penalty) 1:1.36. Dominik Trost 2:1. 50. Manuel Peter 3:1. 66. Matteo Muscia 4:1. 85. Cedric Galligani 5:1. – Gränichen: Luca Carlino, Dario Muscia, Philipp Müller, Nestor Ebobisse Molly, Tobias Müller, Robin Bürgisser, Cedric Galligani, Alessandro Anastasio, Seja Ettle, Dominik Trost, Matteo Muscia. – Buchs: Rajko Abadzic, Rafael Singy, Sven Nussbaumer, Dalibor Vasic, Ennio Bassi, Christian Knecht, Noel De Silva, Jens Wüthrich, Bera Akteke, Riccardo Neumann, Jonathan Frey. – Verwarnungen: 28. Nestor Ebobisse Molly, 56. Christian Knecht, 61. Rafael Singy, 74. Habtom Kiros, 85. Rajko Abadzic.

