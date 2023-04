2. Liga AFV Deutlicher Erfolg für Baden 1897 gegen Oftringen Sieg für Baden 1897: Gegen Oftringen gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:0.

Das erste Tor für Baden 1897 fiel in der 28 Minute (Milan Gligic). Den Sieg sicherte sich das Team in der Schlussphase: Leon Gjikollaj erhöhte in der 81. Minute zur 2:0-Führung für Baden 1897. Pascal Stump schoss das 3:0 (89. Minute) für Baden 1897 und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oftringen erhielten Luca Costa Baiao (56.) und Bojan Djuric (60.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Baden 1897 erhielt: Leon Gjikollaj (77.)

Die Abwehr von Oftringen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 12).

Baden 1897 machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 7. Baden 1897 hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Baden 1897 geht es auf fremdem Terrain gegen FC Wohlen 2 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (5. April) (20.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Nach der Niederlage büsst Oftringen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 13. Für Oftringen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Oftringen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Wettingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 6. April statt (20.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Baden 1897 2 - FC Oftringen 3:0 (1:0) - Stadion ESP, Baden – Tore: 28. Milan Gligic 1:0. 81. Leon Gjikollaj 2:0. 89. Pascal Stump 3:0. – Baden 1897: Gabriel Pereira Caldas, Carsten Wyss, Sebastian Bortolin, Marko Djordjic, Simone Anghileri, Jan Kalt, Alen Velic, Eymen Avci, Akilash Gnanasegar, Milan Gligic, Leon Gjikollaj. – Oftringen: Daniel Kasanga, Josias Mikalay, Pascal Wälti, Kevin Müller, Nikos Giannoudis, Raffaele Roca, Ali Sahin Ozan, Suajb Seljmani, Mattia Marino, Josip Jukic, Marc Leuppi. – Verwarnungen: 56. Luca Costa Baiao, 60. Bojan Djuric, 77. Leon Gjikollaj.

