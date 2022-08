4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Auftakterfolg für Suhr gegen Gontenschwil – Drei Treffer für Timo Klaus Suhr beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Gontenschwil setzt es zuhause einen 5:0-Sieg ab.

(chm)

Das Tor von Timo Klaus in der 20. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Suhr. Wiederum Timo Klaus erhöhte in der 35. Minute auf 2:0 für Suhr. Mit einem weiteren Tor erhöhte Timo Klaus für Suhr auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade neun Minuten. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Suhr erhöhte in der 47. Minute seine Führung durch Ramon Egli weiter auf 4:0. Ramon Egli war es auch, der in der 75. Minute Suhr weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 5:0.

Bei Gontenschwil erhielten Christoph Sommerhalder (35.), Orhan Hadzic (68.) und Can Yavuz (70.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Suhr, nämlich für Mateo Sladoje (65.).

In der Tabelle steht Suhr nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Im nächsten Spiel trifft Suhr auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Türkiyemspor. Diese Begegnung findet am 20. August statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Gontenschwil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 14 ein. Mit dem achtplatzierten FC Menzo Reinach 2 kriegt es Gontenschwil als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 20. August statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Suhr 2 - FC Gontenschwil 2 5:0 (3:0) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 20. Timo Klaus 1:0. 35. Timo Klaus 2:0. 44. Timo Klaus (Penalty) 3:0.47. Ramon Egli 4:0. 75. Ramon Egli 5:0. – Suhr: Ilias Ntiaz Brans, Cem Capar, Mehmet Türk, Efe Kaan Celik, Ömer Faruk Turan, Omar De Marco, Ajdin Kucalovic, Mateo Sladoje, Ramon Egli, Timo Klaus, Cagdas Sekmec. – Gontenschwil: Benjamin Lehner, Kevin Widmer, Flavio Gautschi, Cagatay Oynamaz, Hakan Atasoy, Jonah Maurer, Christoph Sommerhalder, Mirco Fulciniti, Tomislav Vukadinovic, Can Yavuz, Fabio Hunziker. – Verwarnungen: 35. Christoph Sommerhalder, 65. Mateo Sladoje, 68. Orhan Hadzic, 70. Can Yavuz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

