4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Deutlicher 8:2-Sieg für Fislisbach gegen Niederwil Fislisbach gewinnt am Dienstag zuhause gegen Niederwil 8:2.

Vier seiner Tore schoss Fislisbach in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Niederwil waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (37. Minute) und zum 2:7 (84. Minute).

Die Torschützen für Fislisbach waren: Ramon Wyss (2 Treffer), Jerome Fluri (2 Treffer), Timothy Kiss (1 Treffer), Noah Stucki (1 Treffer), Noah Bircher (1 Treffer) und Mino Klamer (1 Treffer). Die Torschützen für Niederwil waren: Fabio Merendino und Dani Danielov Tringov.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederwil erhielten Linus Dubach (56.) und Yannick Erni (64.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Fislisbach erhielt: Jerome Fluri (61.)

Fislisbach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 15 Tore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Die Abwehr von Niederwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Fislisbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 6. Fislisbach hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fislisbach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Suryoye Wasserschloss. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (29. April) (16.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Mit der Niederlage rückt Niederwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 8. Niederwil hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Niederwil wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das siebtplatzierte Team FC Merenschwand 1a, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Samstag (29. April) statt (18.30 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Fislisbach 2 - FC Niederwil 2 8:2 (4:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 10. Noah Stucki 1:0. 24. Ramon Wyss 2:0. 33. Ramon Wyss (Penalty) 3:0.37. Dani Danielov Tringov 3:1. 46. Timothy Kiss 4:1. 59. Mino Klamer 5:1. 64. Jerome Fluri 6:1. 67. Noah Bircher 7:1. 84. Fabio Merendino 7:2. 86. Jerome Fluri 8:2. – Fislisbach: Joel Wyss, Raphael Schmid, Pablo Giannini, Antoine Pommerell, David Hansmann, Lucien Würsch, Mino Klamer, Timothy Kiss, Simon Strebel, Noah Stucki, Ramon Wyss. – Niederwil: Pascal Günter, Sven Feldmann, Linus Dubach, Martin Bräuer, Ricky Kropf, Onur Gören, Yuri Gigliotti, Fabio Merendino, Dani Danielov Tringov, Lenin Bonito, Alessio Saporito. – Verwarnungen: 56. Linus Dubach, 61. Jerome Fluri, 64. Yannick Erni.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

