4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Deutlicher 6:2-Erfolg für Gränichen gegen Ata Seon Sieg für Gränichen: Gegen Ata Seon gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 6:2.

Die Mehrzahl der Tore erzielte Gränichen in der ersten Halbzeit, nämlich deren vier. In der zweiten Halbzeit erhöhte Gränichen noch auf 6:2.

Ata Seon waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (38. Minute) und zum 2:4 (65. Minute).

Die Torschützen für Gränichen waren: Alessio Rosamilia (2 Treffer), Vincenzo Marotta (1 Treffer), Stefan Rajic (1 Treffer), Remo Senn (1 Treffer) und Kirijahn Sivanathan (1 Treffer). Einziger Torschütze für Ata Seon war: Ege Köseciogullari (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jonathan Luna Leyes von Gränichen erhielt in der 37. Minute die gelbe Karte.

Der Sturm von Gränichen sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 17 Tore erzielte.

Gränichen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 4. Gränichen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gränichen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Niederlenz 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Ata Seon steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 5). Das Team hat sechs Punkte. Ata Seon hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Ata Seon tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Villmergen 2a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Gränichen 2 - FC Ataspor 6:2 (4:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 25. Vincenzo Marotta 1:0. 32. Alessio Rosamilia 2:0. 34. Alessio Rosamilia 3:0. 38. Ege Köseciogullari 3:1. 43. Kirijahn Sivanathan 4:1. 65. Ege Köseciogullari 4:2. 69. Stefan Rajic 5:2. 89. Remo Senn 6:2. – Gränichen: Manuel Fritz, Yves Ledermann, Joris Fehlmann, Jason Halliwell, Jonathan Luna Leyes, Kirijahn Sivanathan, Cosmo Lavorato, Pascal Widmer, Vincenzo Marotta, Antonio Scaglione, Alessio Rosamilia. – Ata Seon: Yunus Yildirim, Aytac Akyol, Seref Osma, Salih Yelli, Hajrula Mazrek, Baris Döner, Ege Köseciogullari, Muzaffer Hatir, Bertan Kanik, Ahmet Can Tapali, Emre Özata. – Verwarnungen: 37. Jonathan Luna Leyes.

