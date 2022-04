4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Deutlicher 5:2-Erfolg für Gränichen gegen Seengen Sieg für Gränichen: Gegen Seengen gewinnt das Team am Freitag zuhause 5:2.

(chm)

Seengen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Fabian Giuliani ging das Team in der 23. Minute in Führung. Gleichstand stellte Remo Senn durch seinen Treffer für Gränichen in der 28. Minute her.

Danach drehte Gränichen auf. Das Team schoss ab der 49. Minute noch vier weitere Tore, während Seengen ein Tor gelang (zum 2:5 (86. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Gränichen waren: Remo Senn (2 Treffer), Pascal Widmer (1 Treffer), Luc Lorenzi (1 Treffer) und Joël Hürlimann (1 Treffer). Die Torschützen für Seengen waren: Louis Gauchat und Fabian Giuliani.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Gränichen für Antonio Scaglione (56.), Yves Ledermann (70.) und Jason Halliwell (84.). Seengen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Gränichen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 10 Tore in drei Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Seengen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 13).

In der Tabelle verbessert sich Gränichen von Rang 4 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Gränichen hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gränichen geht es auswärts gegen FC Erlinsbach 2 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 9. April statt (16.30 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

In der Tabelle verliert Seengen Plätze und zwar von Rang 5 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Seengen hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Seengen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Villmergen 2a. Die Partie findet am 9. April statt (18.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Gränichen 2 - SC Seengen 1 5:2 (2:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 23. Fabian Giuliani (Penalty) 0:1.28. Remo Senn 1:1. 49. Luc Lorenzi 2:1. 52. Joël Hürlimann 3:1. 54. Pascal Widmer 4:1. 82. Remo Senn 5:1. 86. Louis Gauchat 5:2. – Gränichen: Manuel Fritz, Yves Ledermann, Alberto Caamano Rodriguez, Joris Fehlmann, Joël Hürlimann, Radomir Vasic, Remo Senn, Pascal Widmer, Levin Knörr, Luc Lorenzi, Antonio Scaglione. – Seengen: Thomas Amport, Simon Häusler, Patrick Furrer, Gian Lindenmann, Robin Dössegger, Cédric Stutz, Louis Gauchat, Yves Fankhauser, Tim Vögeli, Fabian Giuliani, Jannik Müller. – Verwarnungen: 56. Antonio Scaglione, 70. Yves Ledermann, 84. Jason Halliwell.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2022 17:09 Uhr.