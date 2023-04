4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Deutlicher 5:1-Sieg für Ataspor Seon gegen Buchs Ataspor Seon gewinnt am Dienstag auswärts gegen Buchs 5:1.

Buchs erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Tim Meier ging das Team in der 4. Minute in Führung. Der Ausgleich für Ataspor Seon fiel in der 48. Minute (Ahmet Can Tapali).

Danach drehte Ataspor Seon auf. Das Team schoss ab der 50. Minute noch vier weitere Tore, während Buchs kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Ataspor Seon waren: Saharat Schaffner (2 Treffer), Ege Köseciogullari (1 Treffer), Bertan Kanik (1 Treffer) und Ahmet Can Tapali (1 Treffer). Einziger Torschütze für Buchs war: Tim Meier (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Ataspor Seon erhielt: Ahmet Can Tapali (43.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Ilija Gesevic (57.) kassierte sie.

Nach dem zweiten Spiel steht Ataspor Seon auf dem dritten Rang. Ataspor Seon spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 (Rang 14). Das Spiel findet am Freitag (14. April) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

In der Tabelle steht Buchs nach dem dritten Spiel auf Rang 12. Buchs tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Seon an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Freitag (14. April) statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Buchs 2 - FC Ataspor 1:5 (1:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 4. Tim Meier 1:0. 48. Ahmet Can Tapali 1:1. 50. Ege Köseciogullari (Penalty) 1:2.55. Saharat Schaffner 1:3. 65. Saharat Schaffner 1:4. 67. Bertan Kanik 1:5. – Buchs: Dominic Christen, Yanik Walpoth, Michael Van Den Broeck, Kevin Hunziker, Sanjay Loganathan, Sharuyan Loganathan, Tim Meier, Kevin Lenzin, Ismael Liuzzi, Ali Kaan Biltekin, Ilija Gesevic. – Ataspor Seon: Osman Afsar, Enes Irk, Hidayet Parlak, Salih Yelli, Hajrula Mazrek, Ege Köseciogullari, Ahmet Can Tapali, Mehmet Oymak, Muzaffer Hatir, Bertan Kanik, Saharat Schaffner. – Verwarnungen: 43. Ahmet Can Tapali, 57. Ilija Gesevic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.04.2023 22:16 Uhr.