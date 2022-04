4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Deutlicher 4:1-Sieg für Niederlenz gegen Schöftland Niederlenz behielt im Spiel gegen Schöftland am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Schöftland ging zunächst in der 1. Minute in Führung, als Mirco Hilfiker zum 1:0 traf. In der 31. Minute gelang Niederlenz jedoch durch Moreno Capuzzi der Ausgleich. Hussein Baalbaki schoss Niederlenz in der 63. Minute zur 2:1-Führung.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Niederlenz stellte Alessandro Kiener in Minute 66 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Davut Bektas in der 89. Minute, als er für Niederlenz zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schöftland für Manuel Toplanaj (60.) und Lukas Getzmann (74.). Die einzige gelbe Karte bei Niederlenz erhielt: Haydar Cakar Florian (23.)

In den bisherigen Spielen ist Niederlenz nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Niederlenz die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Schöftland kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 13).

Niederlenz verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Niederlenz hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Niederlenz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gränichen 2 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Nach der Niederlage büsst Schöftland einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit einem Punkt auf Rang 11. Schöftland hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Schöftland daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Masis Aarau. Diese Begegnung findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: SC Schöftland 3 - FC Niederlenz 1 1:4 (1:1) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 1. Mirco Hilfiker 1:0. 31. Moreno Capuzzi 1:1. 63. Hussein Baalbaki 1:2. 66. Alessandro Kiener 1:3. 89. Davut Bektas 1:4. – Schöftland: Pascal Heri, Lukas Leuenberger, Lukas Getzmann, Philipp Meier, Pascal Ernst, Oliver Lardon, Dominic Blunschi, Mirco Hilfiker, Manuel Toplanaj, Reto Dambach, Dennis Hunziker. – Niederlenz: Loris Votta, Carlo Scherrer, Moreno Capuzzi, Elias Lo, Haydar Cakar Florian, Emre Akbas, Artan Zmajlaj, Jad Baalbaki, Hussein Baalbaki, Leon Soprek, Davut Bektas. – Verwarnungen: 23. Haydar Cakar Florian, 60. Manuel Toplanaj, 74. Lukas Getzmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2022 15:44 Uhr.