4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Deutlicher 4:1-Sieg für Liria gegen Lenzburg Liria gewinnt am Donnerstag auswärts gegen Lenzburg 4:1.

(chm)

Bleon Murtezi eröffnete in der 31. Minute das Skore, als er für Liria das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Lenzburg traf Dominik Gisler in der 33. Minute. Aid Murati brachte Liria 2:1 in Führung (46. Minute).

Nur sechs Minute später traf Aid Murati erneut, so dass es in der 52. Minute 3:1 für Liria hiess. Das letzte Tor der Partie erzielte Bleon Murtezi, der in der 67. Minute die Führung für Liria auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Seid Hetemi von Liria erhielt in der 18. Minute die gelbe Karte.

Liria reiht sich nach dem Spiel auf Rang 7 ein. Liria tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Juventina Wettingen 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Dienstag (11. April) statt (20.15 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

In der Tabelle steht Lenzburg nach dem zweiten Spiel auf Rang 8. Lenzburg spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Merenschwand 1b (Platz 13). Diese Begegnung findet am 12. April statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - KF Liria 1:4 (1:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 31. Bleon Murtezi 0:1. 33. Dominik Gisler 1:1. 46. Aid Murati 1:2. 52. Aid Murati 1:3. 67. Bleon Murtezi 1:4. – Lenzburg: Marc Bachmann, Kevin Kläusli, Dominik Gisler, Branko Batinic, Tobias Steiner, Alec Madea, Simone Mezzancella, Mattia Barbazza, Daniel Fernandes Figo, Aycan Osma, Besart Vrella. – Liria: Xhelal Tupella, Flamur Etemi, Seid Hetemi, Lirian Shala, Mergim Samadraxha, Indrit Rrafshi, Jon Koliqi, Edion Cikaqi, Meriton Orana, Admir Kjerimi, Bleon Murtezi. – Verwarnungen: 18. Seid Hetemi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

