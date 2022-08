2. Liga AFV Deutlicher 4:1-Erfolg für Wohlen gegen Brugg – Drei Treffer für Alessio Milazzo Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Wohlen zuhause gegen Brugg 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Sandi Sulejmanagic in der 19. Minute. Er traf für Wohlen zum 1:0. Wohlen baute die Führung in der 35. Minute (Alessio Milazzo) weiter aus (2:0). Wiederum Alessio Milazzo erhöhte in der 62. Minute auf 3:0 für Wohlen.

Stefan Jovanovic verkürzte in der 65. Minute den Rückstand von Brugg auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alessio Milazzo in der 82. Minute, als er für Wohlen zum 4:1 traf.er traf zum dritten Mal.

Gelbe Karten gab es bei Wohlen für Eltion Shabani (12.), Noah Jappert (29.) und Dorde Komatovic (66.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Brugg, Rico Schönenberger (82.) kassierte sie.

Nach dem zweiten Spiel steht Wohlen auf dem dritten Rang. Für Wohlen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Baden 1897 2 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. August (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Nach dem zweiten Spiel steht Brugg auf dem zehnten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Brugg in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Lenzburg. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Brugg 4:1 (2:0) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 19. Sandi Sulejmanagic 1:0. 35. Alessio Milazzo 2:0. 62. Alessio Milazzo 3:0. 65. Stefan Jovanovic 3:1. 82. Alessio Milazzo (Penalty) 4:1. – Wohlen: Cédric Künzli, Eltion Shabani, Tom Vogel, Anto Franjic, Sandi Sulejmanagic, Nermin Rogentin, Dorde Komatovic, Matija Randjelovic, Noah Jappert, Gabriel Prenaj, Alessio Milazzo. – Brugg: Raphael Büttikofer, Lars Schwarz, Stefan Jovanovic, Kristian Ndau, Jonas Schmidt, Fabio Berz, Rico Schönenberger, Sven Schönenberger, Yanis Ouslama, Arbnor Qerimaj, Isni Zekiri. – Verwarnungen: 12. Eltion Shabani, 29. Noah Jappert, 66. Dorde Komatovic, 82. Rico Schönenberger.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 07:35 Uhr.