4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Deutlicher 4:0-Sieg für Seengen gegen Zofingen – Fabian Giuliani mit drei Toren Seengen gewinnt am Freitag auswärts gegen Zofingen 4:0.

Fabian Giuliani schoss Seengen in der 29. Minute zur 1:0-Führung. Mit einem weiteren Tor sorgte Fabian Giuliani in der 41. Minute für das 2:0 für Seengen. Nur vier Minuten später traf Fabian Giuliani erneut, so dass es in der 45. Minute 3:0 für Seengen hiess. Das letzte Tor der Partie erzielte Tim Vögeli, der in der 84. Minute die Führung für Seengen auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Seengen sah Joel Gautschi (88.) die rote Karte. Gelb erhielt Joel Gautschi (71.). Zofingen kassierte vier gelbe Karten.

In der Tabelle steht Seengen nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Im nächsten Spiel trifft Seengen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Ataspor. Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

In der Tabelle steht Zofingen nach dem ersten Spiel auf Rang 12. Für Zofingen geht es auswärts gegen FC Beinwil am See 2 (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 31. März statt (20.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: SC Zofingen 2a - SC Seengen 0:4 (0:3) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 29. Fabian Giuliani 0:1. 41. Fabian Giuliani 0:2. 45. Fabian Giuliani 0:3. 84. Tim Vögeli 0:4. – Zofingen: Reto Bossard, Marik Sommer, Damiano Arturi, Visar Kadrijaj, Gianmarco Porlezza, Robin Erni, Marco Erni, Ricardo Wittmann, Mike Egli, Fabian Kaufmann, Fabian Fessler. – Seengen: Elias Lüscher, Cédric Stutz, Gian Lindenmann, Nino Vögeli, Patrick Furrer, Robin Dössegger, Tim Vögeli, Demian Steigmeier, Yves Fankhauser, Rémi Gauchat, Fabian Giuliani. – Verwarnungen: 13. Mike Egli, 39. Ricardo Wittmann, 45. Reto Bossard, 71. Joel Gautschi, 80. Fabian Fessler – Ausschluss: 88. Joel Gautschi.

