2. Liga AFV Deutlicher 4:0-Sieg für Lenzburg gegen Gränichen Sieg für Lenzburg: Gegen Gränichen gewinnt das Team am Freitag auswärts 4:0.

(chm)

Das Tor von Fidan Tafa in der 32. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Lenzburg. Ardit Gashi erhöhte in der 42. Minute zur 2:0-Führung für Lenzburg. Jan Solak baute in der 66. Minute die Führung für Lenzburg weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Ardit Gashi in der 74. Minute, als er für Lenzburg zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Lenzburg erhielten Jan Solak (57.) und Luca Sortino (89.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Gränichen, nämlich für Matteo Muscia (58.).

Der Sieg brachte Lenzburg über den Strich. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Rothrist. Lenzburg hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Lenzburg ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Für Gränichen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 10. Gränichen hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Gränichen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Gränichen - FC Lenzburg 0:4 (0:2) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 32. Fidan Tafa 0:1. 42. Ardit Gashi 0:2. 66. Jan Solak 0:3. 74. Ardit Gashi 0:4. – Gränichen: Alban Gecaj, Dario Füchslin, Lavdim Shala, Patriot Haliti, Dominik Trost, Armin Züllig, Tobias Müller, Matteo Muscia, Florian Müller, Seja Ettle, Dario Muscia. – Lenzburg: Stephan Wernli, Fabio Sommer, Dominic Siegenthaler, Kristian Ndau, Dominik Gisler, Mehmet Chupi, Radovan Radevic, Fabio Kleiner, Jan Solak, Ardit Gashi, Fidan Tafa. – Verwarnungen: 57. Jan Solak, 58. Matteo Muscia, 89. Luca Sortino.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Gränichen - FC Lenzburg 0:4, FC Kölliken - FC Suhr 2:6, FC Sarmenstorf - FC Rothrist 3:2, FC Fislisbach - FC Oftringen 5:3, FC Mutschellen - FC Othmarsingen 0:0, FC Wohlen 2 - FC Gontenschwil 1:3, FC Niederwil - FC Wettingen 2:2

Tabelle: 1. FC Mutschellen 14 Spiele/28 Punkte (31:19). 2. FC Suhr 14/27 (45:24), 3. FC Wettingen 14/24 (29:24), 4. FC Niederwil 14/23 (32:29), 5. FC Fislisbach 14/22 (27:26), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 14/22 (39:24), 7. FC Sarmenstorf 14/21 (29:27), 8. FC Wohlen 2 14/20 (27:26), 9. FC Oftringen 14/18 (28:40), 10. FC Gränichen 14/17 (28:34), 11. FC Lenzburg 14/16 (20:23), 12. FC Gontenschwil 14/16 (27:26), 13. FC Kölliken 14/14 (31:44), 14. FC Othmarsingen 14/13 (24:43), 15. FC Rothrist 14/11 (21:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.06.2021 08:05 Uhr.