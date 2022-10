3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 4:0-Sieg für Erlinsbach gegen Gontenschwil Erlinsbach behielt im Spiel gegen Gontenschwil am Dienstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

(chm)

Jérôme Hartmann brachte Erlinsbach 1:0 in Führung (36. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Erlinsbach stellte Daniss Mujanovic in Minute 39 her. Giovanni Di Nunzio baute in der 52. Minute die Führung für Erlinsbach weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dominique May in der 68. Minute, als er für Erlinsbach zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gontenschwil erhielten Sandro Zürcher (16.) und Abdullah Naserizadeh (38.) eine gelbe Karte. Erlinsbach blieb ohne Karte.

Die Offensive von Erlinsbach ist die beste der Gruppe. Total schoss das Team 26 Tore in neun Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Erlinsbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 8. Erlinsbach hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Erlinsbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Entfelden (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (7. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Mit der Niederlage rückt Gontenschwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 9. Gontenschwil hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gontenschwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Buchs (Platz 7). Diese Begegnung findet am Freitag (7. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Erlinsbach 1a 0:4 (0:2) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 36. Jérôme Hartmann 0:1. 39. Daniss Mujanovic 0:2. 52. Giovanni Di Nunzio 0:3. 68. Dominique May 0:4. – Gontenschwil: Michael Hochuli, Tobias Bucher, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Simon Hirt, Sandro Zürcher, Roman Holenstein, Vojan Cvijanovic, Abdullah Naserizadeh, Orhan Hadzic, Michael Von Gunten. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Giovanni Di Nunzio, Janosch Flükiger, David Grieder, David Isenschmid, Robbie von Felten, Burim Hasanramaj, Daniss Mujanovic, Nikola Loznjakovic, Jérôme Hartmann, Dominique May. – Verwarnungen: 16. Sandro Zürcher, 38. Abdullah Naserizadeh.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.10.2022 00:24 Uhr.

