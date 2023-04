4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Deutlicher 4:0-Erfolg für Leibstadt gegen Merenschwand Leibstadt gewinnt am Samstag zuhause gegen Merenschwand 4:0.

(chm)

In der 46. Minute war es an Egzon Morina, Leibstadt 1:0 in Führung zu bringen. Arjan Golaj sorgte in der 67. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Leibstadt. Blendi Ramadani baute in der 72. Minute die Führung für Leibstadt weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Arlind Shala in der 76. Minute, als er für Leibstadt zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Merenschwand erhielten Alex Marra (88.) und Michele Schmid (89.) eine gelbe Karte. Leibstadt blieb ohne Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Merenschwand ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 10).

Leibstadt verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Leibstadt ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Leibstadt spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Falke Lupfig (Rang 13). Die Partie findet am Dienstag (18. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Merenschwand rutscht in der Tabelle von Rang 11 auf 12. Das Team hat einen Punkt. Merenschwand hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Mit dem fünftplatzierten KF Liria kriegt es Merenschwand als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 22. April statt (18.30 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Leibstadt - FC Merenschwand 1b 4:0 (1:0) - Schlossfeld, Leibstadt – Tore: 46. Egzon Morina 1:0. 67. Arjan Golaj 2:0. 72. Blendi Ramadani 3:0. 76. Arlind Shala 4:0. – Leibstadt: Gabriel Betschmann, Argjent Berisha, Shqipdon Ramadani, Blerim Binakaj, Blendi Haxha, Remo Di Marco, Besnik Golaj, Altin Bytyqi, Blendi Ramadani, Dave Toriser, Egzon Morina. – Merenschwand: Robin Schoch, Christian Marra, Michele Schmid, Tim Stutz, Szabolcs Baricz, Alex Marra, Leonardo Schegg, Silvan Mattig, Raphael Glöckler, Andrin Tischhauser, Andrej Heggli. – Verwarnungen: 88. Alex Marra, 89. Michele Schmid.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 14:11 Uhr.