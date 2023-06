3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 4:0-Erfolg für Kölliken gegen Niederlenz Kölliken gewinnt am Freitag auswärts gegen Niederlenz 4:0.

Dinis Bagnibov traf in der 21. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Kölliken. Albert Marku sorgte in der 23. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kölliken. Dinis Bagnibov baute in der 76. Minute die Führung für Kölliken weiter aus (3:0). Albert Marku schoss das 4:0 (87. Minute) für Kölliken und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Kölliken gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 26 Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Kölliken die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 12 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Kölliken. 28 Punkte bedeuten Rang 11. Kölliken hat bisher neunmal gewonnen, 16mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kölliken ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Niederlenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 10. Für Niederlenz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Niederlenz ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Niederlenz - FC Kölliken 0:4 (0:2) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 21. Dinis Bagnibov 0:1. 23. Albert Marku 0:2. 76. Dinis Bagnibov 0:3. 87. Albert Marku 0:4. – Niederlenz: Loris Votta, Avni Jusufi, Moreno Capuzzi, Noah Hochstrasser, Matthias Burkard, Jad Baalbaki, Emre Akbas, Serkan Sariyar, Leon Soprek, Hussein Baalbaki, Miriton Vrella. – Kölliken: Alban Gecaj, Tomislav Tipura, Hajdar Kamishaj, Ardit Kukeli, Durim Racaj, Ramon Egli, Alban Kukeli, Dinis Bagnibov, Gian Farro, Fatjan Lokaj, Albert Marku. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

