4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher 4:0-Erfolg für Fislisbach gegen Suryoye Wasserschloss Fislisbach gewinnt am Samstag zuhause gegen Suryoye Wasserschloss 4:0.

(chm)

Timothy Kiss traf in der 17. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Fislisbach. In der 50. Minute baute Sandro Simmen den Vorsprung für Fislisbach auf zwei Tore aus (2:0). Erneut Sandro Simmen traf in der 59. Minute auch zum 3:0 für Fislisbach. Djordje Dasic schoss das 4:0 (90. Minute) für Fislisbach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fislisbach, Benjamin Christen (45.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Suryoye Wasserschloss, Devin Petrus (64.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Suryoye Wasserschloss ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Fislisbach: Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Für Fislisbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Fislisbach auswärts mit FC Schinznach Bad (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.30 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Für Suryoye Wasserschloss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Suryoye Wasserschloss hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Suryoye Wasserschloss daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Leibstadt (Platz 10) zu tun. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Fislisbach 2 - FC Suryoye Wasserschloss 1 4:0 (1:0) - Esp, Fislisbach – Tore: 17. Timothy Kiss 1:0. 50. Sandro Simmen 2:0. 59. Sandro Simmen 3:0. 90. Djordje Dasic 4:0. – Fislisbach: Jonas Manouk, Benjamin Christen, Thomas Fischli, Antoine Pommerell, Pablo Giannini, Dario Profeta, Timothy Kiss, Christian Metral, Simon Roth, David Hansmann, Sandro Simmen. – Suryoye Wasserschlos: Youssef Chukro, Eufrat Özmen, Devin Petrus, Peter Bahnan, Giorgio Kass, Abdo Danho, Antonio Kass Abdulahad, Sleman Josef, Murat Aslandogmus, Tobias Schneider, Nordin Kaddoro. – Verwarnungen: 45. Benjamin Christen, 64. Devin Petrus.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Veltheim AG - FC Brugg 2 4:2, FC Juventina Wettingen - FC Schinznach Bad 3:3, FC Fislisbach 2 - FC Suryoye Wasserschloss 1 4:0

Tabelle: 1. FC Spreitenbach 1a 11 Spiele/30 Punkte (64:13). 2. FC Windisch 2 11/28 (40:22), 3. FC Turgi 1a 11/27 (30:18), 4. FC Veltheim AG 10/23 (28:11), 5. SC Zurzach 1 11/23 (43:15), 6. FC Fislisbach 2 11/21 (32:20), 7. FC Klingnau 2 11/14 (20:27), 8. FC Brugg 2 11/11 (23:34), 9. FC Suryoye Wasserschloss 1 11/10 (22:37), 10. FC Leibstadt 10/7 (21:27), 11. FC Juventina Wettingen 10/6 (15:36), 12. FC Mellingen 2b 10/5 (18:42), 13. FC Schinznach Bad 11/5 (21:47), 14. FC Frick 3 11/4 (15:43).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 14:41 Uhr.

