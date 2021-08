4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher 4:0-Erfolg für Fislisbach gegen Frick Fislisbach siegt zuhause 4:0 gegen Frick im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

Thomas Fischli traf in der 35. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Fislisbach. In der 63. Minute baute Christian Metral den Vorsprung für Fislisbach auf zwei Tore aus (2:0). Noah Stucki baute in der 73. Minute die Führung für Fislisbach weiter aus (3:0). Noah Stucki erzielte nur drei Minuten später auch das 4:0 für Fislisbach.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Andor Vegel von Frick erhielt in der 62. Minute die rote Karte.

Fislisbach steht mit drei Punkten auf Rang 8. Fislisbach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Windisch 2. Diese Begegnung findet am 1. September statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

In der Tabelle steht Frick nach dem zweiten Spiel auf Rang 14 (null Punkte). Frick spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Leibstadt. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Fislisbach 2 - FC Frick 3 4:0 (1:0) - Esp, Fislisbach – Tore: 35. Thomas Fischli 1:0. 63. Christian Metral 2:0. 73. Noah Stucki 3:0. 76. Noah Stucki 4:0. – Fislisbach: Marco Mäder, Dario Profeta, Thomas Fischli, Antoine Pommerell, Manuel Humitsch, Noah Stucki, Lucien Würsch, Christian Metral, Leon Wink, Simon Roth, Jason Adams. – Frick: David Schraner, Sandro Schmid, David Schmid, Ilir Elezaj, Sergio Cantoni, David Treier, Maurice Kägi, Colin Müller, Daniel Näf, Nicola Senn, Robin Müller. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 62. Andor Vegel.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Klingnau 2 - FC Windisch 2 1:3, FC Fislisbach 2 - FC Frick 3 4:0

Tabelle: 1. FC Windisch 2 2 Spiele/6 Punkte (8:4). 2. FC Veltheim AG 1/3 (3:1), 3. SC Zurzach 1 1/3 (8:0), 4. FC Suryoye Wasserschloss 1 1/3 (5:0), 5. FC Turgi 1a 1/3 (4:0), 6. FC Juventina Wettingen 1/3 (4:2), 7. FC Mellingen 2b 1/3 (2:1), 8. FC Fislisbach 2 2/3 (4:4), 9. FC Spreitenbach 1a 1/0 (3:5), 10. FC Leibstadt 1/0 (0:8), 11. FC Brugg 2 1/0 (0:5), 12. FC Schinznach Bad 1/0 (1:2), 13. FC Klingnau 2 2/0 (2:6), 14. FC Frick 3 2/0 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2021 23:34 Uhr.