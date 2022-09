3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 3:0-Sieg für Veltheim gegen Schöftland Veltheim gewinnt am Sonntag auswärts gegen Schöftland 3:0.

Joel Zulauf erzielte in der 11. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Veltheim. Mit seinem Tor in der 57. Minute brachte Gian Furter Veltheim mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Nur sieben Minuten später traf Gian Furter erneut, so dass es in der 64. Minute 3:0 für Veltheim hiess.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Schöftland ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 12).

Veltheim machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 5. Veltheim hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Veltheim spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Niederlenz (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (16.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Für Schöftland hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 12. Für Schöftland ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Schöftland gingen unentschieden aus. Schöftland verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Schöftland wartet im nächsten Spiel auswärts das elftplatzierte Team FC Rupperswil, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Freitag (16. September) statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: SC Schöftland 2 - FC Veltheim AG 0:3 (0:1) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 11. Joel Zulauf 0:1. 57. Gian Furter 0:2. 64. Gian Furter 0:3. – Schöftland: Julian Dörfler, Kristian Fehér, Benjamin Weiss, Lionel Ramon Scheidegger, Lian Müller, Fabian Boner, Dennis Pregla, Nicolas Aufdenblatten, Roan Noordijk, Roman Leuenberger, Levin Hauri. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Pascal Zulauf, Nicola Hersche, Tobias Kummer, Dario Schmid, Deyan Vetter, Luca Grandi, Gian Häusermann, Nicola Pruijs, Gian Furter, Joel Zulauf. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

