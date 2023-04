4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Deutlicher 3:0-Sieg für Suryoye Wasserschloss gegen Mellingen Sieg für Suryoye Wasserschloss: Gegen Mellingen gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 3:0.

Das Tor von Tobias Schneider in der 32. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Suryoye Wasserschloss. Mit seinem Tor in der 40. Minute brachte Matios Bahnan Suryoye Wasserschloss mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tobias Schneider in der 67. Minute, als er für Suryoye Wasserschloss zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Suryoye Wasserschloss. Bei Mellingen erhielten Besart Ukaj (20.), Kurt Etter (60.) und Kastriot Ukaj (91.) eine gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Suryoye Wasserschloss auf dem zweiten Rang. Im nächsten Spiel trifft Suryoye Wasserschloss auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Kölliken 2b. Die Partie findet am 12. April statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

In der Tabelle steht Mellingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 7. Mellingen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Juventina Wettingen 1b an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Mellingen 2 - FC Suryoye Wasserschloss 0:3 (0:2) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 32. Tobias Schneider 0:1. 40. Matios Bahnan 0:2. 67. Tobias Schneider 0:3. – Mellingen: Fabio Theiler, Colin Frey, Roman Seiler, Lee Roy Tanga Ngatcha, Smail Hukic, Besart Ukaj, Dukagjin Ukaj, Aleksandar Stojanovski, Granit Arifi, Arlind Berisha, Kastriot Ukaj. – Suryoye Wasserschlos: Youssef Chukro, Emanuel Bahnan, Devin Petrus, Gabriel Alacam, Giorgis Yacoub, Murat Bazo, Matios Bahnan, Jack Akes, Giorgio Kass, Tobias Schneider, Elias Kass. – Verwarnungen: 18. Elias Kass, 20. Besart Ukaj, 21. Murat Bazo, 60. Kurt Etter, 75. Tobias Schneider, 82. Matios Bahnan, 91. Kastriot Ukaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2023 05:31 Uhr.