2. Liga AFV Deutlicher 3:0-Sieg für Schönenwerd-Niedergösgen gegen Fislisbach Schönenwerd-Niedergösgen behielt im Spiel gegen Fislisbach am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

Schönenwerd-Niedergösgen gelangen zwei Tore in der ersten Hälfte: Simon Bürge erzielte in der 26. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Schönenwerd-Niedergösgen. In der 43. Minute baute Sascha Studer den Vorsprung für Schönenwerd-Niedergösgen auf zwei Tore aus (2:0). Den Treffer zum Schlussresultat erzielte Luca Liloia kurz nach der Pause (Minute 48).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen für Fabio Liloia (33.), Miguel Peralta (40.) und Mario Simic (87.). Fislisbach behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Dass Schönenwerd-Niedergösgen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 17 Spielen hat Schönenwerd-Niedergösgen durchschnittlich 3.1 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Schönenwerd-Niedergösgen nicht verändert. 33 Punkte bedeuten Rang 4. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Schönenwerd-Niedergösgen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Menzo Reinach. Die Partie findet am 22. April statt (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Für Fislisbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Fislisbach erstmals wieder.

Fislisbach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Wettingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Schönenwerd-Niedergösgen 0:3 (0:2) - Esp, Fislisbach – Tore: 26. Simon Bürge 0:1. 43. Sascha Studer 0:2. 48. Luca Liloia 0:3. – Fislisbach: Leandro Russo, Brian Bosshard, Raphael Pfister, Pasquale Guzzo, Justin Comas, Slobodan Stoilovski, Lukas Hövel, Kristian Popov, Yannic Frei, Arbnor Berisha, Ryan Allmann. – Schönenwerd-Niedergö: Mike Von Felten, Nico Mogg, Fabio Liloia, Luca Liloia, Fabio Lo Priore, Maxime Guignard, Brayan Mayala, Michal Kreva, Simon Bürge, Sascha Studer, Miguel Peralta. – Verwarnungen: 33. Fabio Liloia, 40. Miguel Peralta, 87. Mario Simic.

