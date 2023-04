3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 3:0-Erfolg für Niederlenz gegen Beinwil am See Sieg für Niederlenz: Gegen Beinwil am See gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 3:0.

Den Grundstein für den Sieg legte Niederlenz mit einem Doppelschlag zu Beginn des Spiels: Zunächst war Serkan Sariyar in der 4. Minute erfolgreich, dann traf Leon Soprek zehn Minuten später zum 2:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jad Baalbaki in der 85. Minute, als er für Niederlenz zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederlenz erhielten Siem Zerai (78.) und Israel Bokretsion (86.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Beinwil am See, nämlich für Fabian Merz (56.).

Die Abwehr von Beinwil am See kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 54 Gegentore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.6 Toren pro Match (Rang 14).

Die Tabellensituation hat sich für Niederlenz nicht verändert. 16 Punkte bedeuten Rang 11. Niederlenz hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Niederlenz konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederlenz auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Othmarsingen. Diese Begegnung findet am 14. April statt (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 13. Beinwil am See hat bisher zweimal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Buchs kriegt es Beinwil am See als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 12. April statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Niederlenz - FC Beinwil am See 3:0 (2:0) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 4. Serkan Sariyar 1:0. 14. Leon Soprek 2:0. 85. Jad Baalbaki 3:0. – Niederlenz: Miqueas Callo Weber, Noah Balakumar, Leon Soprek, Serkan Sariyar, Jad Baalbaki, Hussein Baalbaki, Siem Zerai, Moreno Capuzzi, Senaid Keranovic, Melvin Keranovic, Loris Votta. – Beinwil am See: Mustafa Uysal, Felix Eichenberger, Noah Speck, Tim Fessler, Fabian Merz, Sertan Kanik, Dario Holliger, Omer Jasari, Bruno Merz, Raffael Lauber, Matteo Pitzalis. – Verwarnungen: 56. Fabian Merz, 78. Siem Zerai, 86. Israel Bokretsion.

