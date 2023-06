3. Liga, Gruppe 2 Dennis Maclucas führt Kappelerhof mit drei Toren zum Sieg gegen Erlinsbach Sieg für den Tabellensiebten: Kappelerhof lässt am Freitag auswärts beim 7:4 gegen Erlinsbach (Rang 14) nichts anbrennen.

Erlinsbach war einmal in Führung, und zwar in der 75. Minute, als Gavin Porcelli zum Zwischenstand von 4:3 traf. Gleichstand war in der 80. Minute hergestellt: Dennis Maclucas traf für Kappelerhof.

Danach drehte Kappelerhof auf. Das Team schoss ab der 85. Minute noch drei weitere Tore, während Erlinsbach kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 7:4.

Matchwinner für Kappelerhof war Dennis Maclucas, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Kappelerhof waren: Riccardo Flury (1 Treffer), Meriton Shabani (1 Treffer), Fabio Manuel Pereira Ribeiro (1 Treffer) und Besnik Krasniqi (1 Treffe.) die Torschützen für Erlinsbach waren: Tobias Hoferichter, Simone Palazzolo, Mergim Hasani und Gavin Porcelli.

Bei Kappelerhof erhielten Luis Paulo Dias Da Silva (53.), Besmir Olluri (63.) und Felipe De Oliveira Nogueira (72.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Erlinsbach, Dennis Rüedi (86.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Kappelerhof den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.2 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Erlinsbach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.3 (Rang 14).

Kappelerhof rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 37 Punkte bedeuten Rang 6. Kappelerhof hat bisher elfmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Kappelerhof wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Niederwil, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Erlinsbach verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Erlinsbach war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Küttigen 1a kriegt es Erlinsbach als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Erlinsbach 1b - FC Kappelerhof 4:7 (2:3) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 9. Besnik Krasniqi 0:1. 12. Mergim Hasani 1:1. 26. Riccardo Flury 1:2. 29. Simone Palazzolo 2:2. 44. Meriton Shabani 2:3. 65. Tobias Hoferichter 3:3. 75. Gavin Porcelli 4:3. 80. Dennis Maclucas 4:4. 85. Fabio Manuel Pereira Ribeiro 4:5. 90. Dennis Maclucas 4:6. 92. Dennis Maclucas 4:7. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Loris Rüedi, Kevin Tornello, Dennis Rüedi, Samuele Zacheo, Gavin Porcelli, Joseph Henry James Birchenall, Josua Palazzolo, Emre Saglam, Simone Palazzolo, Mergim Hasani. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Arbnor Gjokaj, Felipe De Oliveira Nogueira, Besmir Olluri, Behar Dina, Riccardo Flury, Dennis Maclucas, Florid Gashi, Meriton Shabani, Fabio Manuel Pereira Ribeiro, Besnik Krasniqi. – Verwarnungen: 53. Luis Paulo Dias Da Silva, 63. Besmir Olluri, 72. Felipe De Oliveira Nogueira, 86. Dennis Rüedi.

