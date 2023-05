4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Davide Giaccone führt Döttingen mit drei Toren zum Sieg gegen Falke Lupfig Döttingen behielt im Spiel gegen Falke Lupfig am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

In der 7. Minute war es an Davide Giaccone, Döttingen 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Döttingen stellte Ismail Osmani in Minute 28 her. Davide Giaccone baute in der 70. Minute die Führung für Döttingen weiter aus (3:0). In der 91. Minute traf Davide Giaccone bereits wieder. Er erhöhte auf 4:0 für Döttingen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Falke Lupfig kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 36 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.5 Toren pro Spiel (Rang 14).

Döttingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 10. Döttingen hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Döttingen siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Döttingen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SV Würenlos. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Falke Lupfig verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Falke Lupfig muss bereits die achte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Falke Lupfig zuhause und sechsmal auswärts.

Mit dem sechstplatzierten FC Windisch 2 kriegt es Falke Lupfig als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 2. Juni statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Döttingen - FC Falke Lupfig 4:0 (2:0) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 7. Davide Giaccone 1:0. 28. Ismail Osmani 2:0. 70. Davide Giaccone 3:0. 91. Davide Giaccone 4:0. – Döttingen: Salvatore Sunzeri, Besmir Suka, Jaime Keller, Yamin Ait Hadj Bella, Andreas Büecheler, Kevin Keller, Davide Giaccone, Atakan Özkaner, Ismail Osmani, Carlos Junior Spica Da Cunha, Giuseppe Pantaleo. – Falke Lupfig: Albin Krasniqi, Arber Shala, Arton Bekaj, Gjergj Gjoli, Enea Dhimertika, Petrit Ismaili, Ardi Guri, Genti Vllahiu, Betim Bekteshi, Denis Krasniqi, Gentjan Gjoli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

