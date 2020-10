Das sind die Resultate im Aargauer 2.- und 3.-Liga-Fussball von diesem Wochenende

Ergebnisse 2. Liga

FC Niederwil - FC Kölliken 4:2 - Niederwil siegt gegen Kölliken

FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Gontenschwil 3:3

FC Sarmenstorf - FC Wettingen 0:2

FC Rothrist - FC Othmarsingen 2:2

FC Mutschellen - FC Lenzburg 2:1

FC Wohlen 2 - FC Gränichen 3:2

FC Fislisbach - FC Suhr - verschoben

Tabelle: 1. FC Mutschellen 10 Spiele/24 Punkte (26 Strafpkt., 26:14). 2. FC Wettingen 10/20 (38, 23:16). 3. FC Niederwil 10/19 (19, 27:21). 4. FC Fislisbach 9/17 (12, 20:16). 5. FC Suhr 9/17 (16, 31:17). 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 10/16 (16, 27:19). 7. FC Oftringen 10/15 (19, 21:24). 8. FC Gränichen 11/14 (26, 20:25). 9. FC Wohlen 2 9/11 (22, 18:17). 10. FC Kölliken 10/10 (34, 22:28). 11. FC Othmarsingen 10/9 (15, 18:35). 12. FC Sarmenstorf 10/9 (27, 18:22). 13. FC Rothrist 10/8 (45, 15:20). 14. FC Lenzburg 9/6 (23, 11:20). 15. FC Gontenschwil 9/6 (27, 18:21).

Alle Details zur 2. Liga finden Sie auf der Seite des AFV.

Ergebnisse 3. Liga, Gruppe 1

FC Buchs 1 - FC Beinwil am See 1 1:0 - Beinwil am See stolpert gegen Buchs – Marc Grütter mit Siegtor

FC Küttigen 1 - FC Gontenschwil 2 8:1 - Gian Reto Bleuel führt Küttigen mit vier Toren zum Sieg gegen Gontenschwil

FC Entfelden 1 - FC Frick 1a 3:2 - Entfelden entscheidet Showdown gegen Frick für sich – Entscheidung in der Schlussminute

KF Liria - HNK Adria Aarau 1:5

SC Schöftland 2 - FC Rupperswil 1: Sonntag, 10:30:00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland

FC Menzo Reinach 1 - FC Seon 1 - verschoben

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 11 Spiele/23 Punkte (13 Strafpkt., 32:16). 2. FC Frick 1a 11/23 (18, 31:14). 3. FC Küttigen 1 11/23 (20, 43:18). 4. FC Menzo Reinach 1 9/22 (14, 43:11). 5. SC Schöftland 2 10/17 (18, 32:17). 6. HNK Adria Aarau 10/16 (38, 19:18). 7. FC Beinwil am See 1 11/16 (12, 26:20). 8. FC Buchs 1 9/15 (11, 19:19). 9. FC Lenzburg 2 11/15 (13, 26:28). 10. FC Rupperswil 1 10/13 (30, 31:25). 11. FC Seon 1 10/13 (30, 20:20). 12. FC Gontenschwil 2 11/7 (10, 27:51). 13. FC Aarburg 1 9/1 (21, 9:55). 14. KF Liria 11/1 (67, 9:55).

Alle Details zur 3. Liga finden Sie auf der Seite des AFV.

Ergebnisse 3. Liga, Gruppe 2

FC Döttingen - SV Würenlos 1 1:6 - Favorit Würenlos siegt klar gegen Döttingen

FC Neuenhof 1 - FC Mellingen 1 0:4 - Aussenseiter Mellingen gewinnt gegen Neuenhof

FC Frick 1b - FC Brugg 1 2:2 - Penaltytor bringt Brugg Unentschieden gegen Frick

FC Bremgarten 1 - FC Baden 1897 2 1:3

FC Suryoye Wasserschloss 1 - FC Koblenz 1: Sonntag, 13:30:00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs

FC Muri 2 - FC Würenlingen 1: Sonntag, 14:30:00 Uhr, Brühl, Muri AG

Tabelle: 1. FC Windisch 1 10 Spiele/30 Punkte (35 Strafpkt., 33:6). 2. FC Brugg 1 11/21 (17, 30:21). 3. SV Würenlos 1 11/21 (21, 28:19). 4. FC Baden 1897 2 11/19 (25, 23:16). 5. FC Würenlingen 1 9/18 (29, 17:15). 6. FC Wettingen 2 10/15 (17, 18:21). 7. FC Mellingen 1 11/15 (26, 22:20). 8. FC Frick 1b 10/13 (14, 22:24). 9. FC Muri 2 10/13 (29, 20:20). 10. FC Neuenhof 1 10/13 (38, 27:28). 11. FC Bremgarten 1 11/13 (13, 29:29). 12. FC Döttingen 11/12 (21, 21:38). 13. FC Suryoye Wasserschloss 1 10/7 (28, 17:28). 14. FC Koblenz 1 9/0 (9, 11:33).

Alle Details zur 3. Liga finden Sie auf der Seite des AFV.

Diese Spielberichte wurden mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt.

