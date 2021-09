4. Liga, Gruppe 2 Daniele Pezzuto führt Rupperswil mit drei Toren zum Sieg gegen Gontenschwil Sieg für Rupperswil: Gegen Gontenschwil gewinnt das Team am Freitag zuhause 5:0.

(chm)

Stefano Blatter schoss Rupperswil in der 5. Minute zur 1:0-Führung. In der 30. Minute traf Fabian Bruder ins eigene Gehäuse. Damit lag Rupperswil mit zwei Toren im Vorsprung. Rupperswil erhöhte in der 53. Minute seine Führung durch Daniele Pezzuto weiter auf 3:0.

Vier Minuten dauerte es, ehe Daniele Pezzuto erneut erfolgreich war. Er traf in der 57. Minute zum 4:0 für Rupperswil. Der gleiche Daniele Pezzuto war auch für das 5:0 Rupperswil verantwortlich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Gontenschwil für Yanik Kunz (40.), Jonah Maurer (56.) und Tomislav Vukadinovic (90.). Rupperswil blieb ohne Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Gontenschwil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 27 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.9 Toren pro Match (Rang 13).

Rupperswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um sechs Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 4. Rupperswil hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rupperswil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Erlinsbach 2 (Platz 7). Das Spiel findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Gontenschwil verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Gontenschwil hat bisher nur verloren, nämlich siebenmal.

Gontenschwil trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Sarmenstorf 2a (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 24. September statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Rupperswil 2 - FC Gontenschwil 2 5:0 (2:0) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 5. Stefano Blatter 1:0. 30. Eigentor (Fabian Bruder) 2:0.53. Daniele Pezzuto 3:0. 57. Daniele Pezzuto 4:0. 84. Daniele Pezzuto 5:0. – Rupperswil: Rrezon Llapaj, Lorenzo Ciurlia, Roberto Starvaggi, Pascal Hunziker, Jarno Bucher, Fabio Frapolli, Roger Häfliger, Noah Izzo, Stefano Blatter, Benjamin Roos, Daniele Pezzuto. – Gontenschwil: Benjamin Lehner, Ryan Jordi, Dominic Gautschi, Flavio Gautschi, Fabian Bruder, Lino Häfliger, Yanik Kunz, Jonah Maurer, Kaleab Zewudu Kebede, Rafael Eglauf, Michael Von Gunten. – Verwarnungen: 40. Yanik Kunz, 56. Jonah Maurer, 90. Tomislav Vukadinovic.

Tabelle: 1. FC Villmergen 2a 6 Spiele/16 Punkte (21:5). 2. FC Niederlenz 1 6/16 (20:4), 3. SC Seengen 1 6/10 (20:12), 4. FC Rupperswil 2 7/10 (15:14), 5. FC Buchs 2 7/10 (13:15), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 5/9 (9:6), 7. FC Erlinsbach 2 6/9 (25:18), 8. FC Seon 2 7/9 (13:17), 9. FC Kölliken 2b 5/7 (8:11), 10. FC Türkiyemspor 1 5/7 (14:15), 11. FC Ataspor 6/7 (9:15), 12. FC Sarmenstorf 2a 5/6 (8:10), 13. FC Menzo Reinach 2 4/3 (5:18), 14. FC Gontenschwil 2 7/0 (7:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2021 16:57 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Regionalfussball: Angekommen beim 13. Verein: Die beeindruckende Karriere von Rafed Bayazi

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti

Unihockey: Aargauer Vereine zwischen Angst und Hoffnung: Wie lang dauert die Saison dieses Jahr?