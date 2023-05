Frauen 3. Liga Corinne Stäuble schiesst Brugg mit drei Treffern zum Sieg gegen Seengen Brugg setzt seine Siegesserie auch gegen Seengen fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

In der 18. Minute war es an Corinne Stäuble, Brugg 1:0 in Führung zu bringen. Mit einem weiteren Tor sorgte Corinne Stäuble in der 40. Minute für das 2:0 für Brugg. In der 76. Minute traf Corinne Stäuble bereits wieder. Sie erhöhte auf 3:0 für Brugg.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Brugg hat bislang häufig überzeugt: In 13 Spielen hat sie total 42 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Seengen nicht so viele Tore wie gegen Brugg. Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Brugg: 30 Punkte bedeuten Rang 2. Brugg hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Brugg bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Niederlenz. Zu diesem Spiel kommt es am 25. Mai (20.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Mit der Niederlage rückt Seengen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 17 Punkten neu Platz 5. Seengen hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Seengen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Erlinsbach 2 (Platz 8). Die Partie findet am Mittwoch (17. Mai) statt (20.15 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Brugg - SC Seengen 3:0 (2:0) - Stadion Au, Brugg – Tore: 18. Corinne Stäuble 1:0. 40. Corinne Stäuble 2:0. 76. Corinne Stäuble 3:0. – Brugg: Samira Wicker, Rahel Hochuli, Yasmin Nakbi, Enya Müller, Julia Schneider, Chatun Bahnan, Nadja Lüssi, Mirjam Frey, Rozeta Boqaj, Jasmin Fernandez, Corinne Stäuble. – Seengen: Kim Fischer, Celia Holliger, Stefanie Michel, Fabienne Hauser, Jennifer Oertig, Céline Döbeli, Valérie Sandmeier, Eglantina Ramadani-Shillova, Anisha Maria Mass, Nicole Streuli, Riana Mass. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle

